Se apropie ziua când vom renunța la umbrele. Ce spun meteorologii

După mai multe zile mohorâte, cu ploi și cer înnorat, în sfârșit vremea se încălzește. Luni, 9 mai, este posibil să mai plouă în Dobrogea, însă temperaturile sunt în creștere, iar soarele va mai ieși din când în când. Maximele se vor încadra între 15 și 19 grade Celsius, iar minimele între 9 și 13 grade C, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Și marți, 10 mai, mai sunt șanse de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 21 de grade C, iar cele minime între 9 și 14 grade C. Abia de miercuri, 11 mai, putem renunța cu totul la umbrelă. Totodată, vremea se va mai încălzi cu câteva grade în zona Dobrogei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse sâmbătă între 18 și 23 de grade C, iar cele minime se vor situa în jurul valorilor de 11 - 14 grade C.