“Se ascut săbiile” la Trofeul “Telegraf”

13:56:15 / 31 Ianuarie 2014

Ptr Vulturiu Cazino

In primul comenturile nu sunt ale noastre ! In al doilea rand luati legatura cu cei care se ocupa de echipa si vedeti ca meciul era programat sambata , si la rugamintea voastra am acceptat sa jucam duminica sa va vina toti baietii : Babicul , Smarandedcu , varful care avea botez sambata si inca 2 baieti! Asa ca nu siau rostul astfel de comenturi ! Vorbiti cu baietii de la echipa si verificati programul de ieri !