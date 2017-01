Se ascut săbiile în Consiliul Local Medgidia

Medgidia a intrat în rîndul administraţiilor locale guvernate de scandaluri între reprezentanţii partidelor politice care compun Consiliul Local (CL). Repetatele acuze reciproce între primar şi reprezentanţii partidelor politice care formeză Consiliul Local duc la încleştări care riscă să blocheze administrativ oraşul. Scandalul care a mocnit pînă în prezent la Medgidia s-a declanşat la ultima şedinţă de Consiliu Local, la finele lunii august, cînd consilierii locali PSD au protestat şi şi-au retras aleşii de la lucrări, decizie la care au achiesat şi consilierii PD-L. Pentru a-şi explica decizia, social democraţii au organizat, ieri, o conferinţă de presă în care au precizat că motivele pentru care au părăsit sala de şedinţe au fost modificarea de către primarul Marian Iordache, după bunu-i plac, a ordinii de zi a şedinţelor de Consiliu Local, precum şi faptul că nu sînt puse la dispoziţie, în timp util, materialele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor. Preşedintele PSD Medgidia, Luminiţa Vlădescu, a declarat că neprezentarea în timp util a materialelor pentru şedinţele Consiliului Local este doar vîrful aisbergului dintr-o serie de acuze pe care social democraţii i le aduc primarului. Luminiţa Vlădescu a afirmat că un alt exemplu pentru care s-a declanşat războiul dintre primar şi o parte a consilierilor locali este acela că, după doar un an de mandat în care la conducerea oraşului se află echipa PNL, condusă de primar, şase proiecte au fost contestate în contencios administrativ de către instituţia prefectului, toate hotărîrile fiind anulate şi ulterior retrase, fapt care a dus la mari pierderi financiare.

Acuze reciproce între primar şi aleşii PSD şi PD-L

Social democraţii au mai spus că primarul Marian Iordache a făcut declaraţii neconforme cu realitatea. „Primarul ne acuză că nu sîntem pentru dezvoltarea oraşului, iar Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) nu este interesat de Medgidia. Este total neadevărat”, a spus Luminiţa Vlădescu. Ea a argumentat că, numai în ultimul an, CJC a sprijinit efectiv municipiul Medgidia prin cîteva proiecte şi alocări de fonduri: alocarea a 3 miliarde de lei vechi pentru echipa de handbal, alocarea a 3 miliarde de lei vechi pentru modernizarea Spitalului Medgidia, alocarea a 2,5 miliarde de lei vechi pentru realizarea capelei şi cantinei sociale şi demararea procedurilor de reabilitare a DJ 381 Ciocîrlia - Medgidia. Luminiţa Vlădescu a adăugat că Marian Iordache a blocat inclusiv proiectul „Locuinţe ieftine pentru tineri”, pus la dispoziţie de Primăria Constanţa. Referitor la aceste acuze, primarul Marian Iordache a spus că sînt doar speculaţii politice din partea PSD şi PD-L. „Toţi consilierii au primit materialele la timp de fiecare dată, numai că ei doreau ca angajaţii Primăriei să stea doar după ei. Am interzis acest lucru şi am cerut ca oferirea de informaţii suplimentare să se facă doar printr-o cerere scrisă. În ceee ce priveşte acuzele că aş fi reproşat CJC ceva, acestea sînt total neadevărate. Am apreciat întotdeauna eforturile celor de la Consiliul Judeţean”, a spus Iordache.

Transportul în comun, sîmbure de scandal

Problema transportului în comun a fost o altă problemă adusă în discuţie de conducerea PSD Medgidia. Luminiţa Vlădescu a afirmat că transportul local este compromis încă din 2008, din luna octombrie, cînd contractul a expirat, iar actuala administraţie nu a fost capabilă să rezolve această problemă timp de aproape un an. „Din cîte se vorbeşte prin tîrg, întîrzierea se datorează mai mult faptului că unele persoane care doresc să introducă maşini pe traseu încă nu au strîns toţi banii să-şi cumpere microbuze. Viitorul imediat ne va arăta cine va fi proprietarul microbuzelor de pe traseu. Nu întîmplător consilierul Marian Butnaru insistă către secretara Consiliului Local ca aceasta să găsească o cale prin care să se eludeze legea şi să se dea drumul la transport. Din fericire, ca şi pînă acum, secretara Primăriei a avut o atitudine profesionistă şi a dat aviz de legalitate, unde, într-adevăr, acest lucru se impune”, a adăugat Luminiţa Vlădescu. Şi în acest caz, primarul Marian Iordache a spus că întîrzierea reorganizării transportului în comun este cauzată de faptul că hotărîrea de consiliu privind atribuirea contractului de transport în comun de călători a fost atacată în contencios administrativ.