Se aşteaptă naşterea primului copil programat genetic să scape de cancer la sîn

După legume şi fructe modificate genetic sau animale clonate, în Marea Britanie este aşteptat să se nască primul copil modificat genetic. Astfel, mama fetiţei a dorit ca fiica sa să nu aibă gena cancerului la sîn. Decizia de a apela la ingineria genetică a fost luată după ce a observat că rudele de sex feminin ale soţului au suferit de cancer la sîn. Tînăra a apelat la specialiştii în fertilizarea in vitro pentru ca fetiţa sa să nu fie supusă acestui risc.

Fetiţa a crescut dintr-un embrion modificat astfel încît să nu conţină gena BRCA 1, care transmite pericolul cancerului la sîn din generaţie în generaţie. Fiecare fată născută cu această genă are şanse de 50 pînă la 85% pentru a contracta această boală. Tehnica folosită pentru această programare genetică, cunoscută sub numele de diagnostic genetic de preimplantare (PGD), a fost folosită deja în Marea Britanie pentru a-i elibera pe nou-născuţi de afecţiuni moştenite, precum fibroza chistică sau boala neurodegenerativă Huntington. Lucrurile stau diferit însă în cazul cancerului la sîn, care nu afectează inevitabil pruncul la naştere, putînd apărea sau nu de-a lungul vieţii. În plus, există şanse ca această boală să fie vindecată, dacă este depistată la timp.

Procedura este una foarte complexă şi nu poate fi dusă la bun sfîrşit decît de marile centre de fertilizare in vitro, cu toate că se aşteaptă să devină mai larg răspîndită pe viitor, mai ales că genele cu defecte sînt responsabile pentru 5-10% din cele 44.000 de cazuri de cancer la sîn depistate an de an în Marea Britanie. BRCA 1 şi BRCA 2 sînt cel mai des întîlnite, iar femeile care se nasc cu ele au de şapte ori mai multe şanse să contracteze boala decît cele care nu suferă aceste mutaţii.