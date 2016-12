Se bea mai multă bere decât apă!

Cea mai consumată băutură din România este berea, urmată de apă îmbuteliată şi sucurile carbogazoase, arată unui studiu asupra consumului de băuturi din România realizat de compania de consultanta A.T. Kearney la nivelul anului 2008. Cele trei băuturi realizează împreună două treimi din consumul total de băuturi comercializate pe plan local. Potrivit acestui studiu, 73% din consumul de băuturi alcoolice este satisfăcut de bere, în timp ce numai 48% din consumul de băuturi răcoritoare reprezintă apa îmbuteliată. Respectivul fenomen este determinat de faptul că românii beau în continuare o cantitate însemnată de sucuri carbogazoase. \"Chiar şi în această fază de criză economică există încă oportunităţi nevalorificate. Însă este într-adevăr nevoie de regândirea abordării comerciale pentru a putea valorifica aceste oportunităţi. Consumul depinde de consumatori, dar şi de producători, care pot creşte cererea\", spune Andrei Creţu, consultant al companiei A.T. Kearney. El mai spune că, potrivit mediei de consum a ţărilor din Europa Centrală şi de Est analizată de A.T. Kearney, (România, Italia, Spania, Grecia, Cehia, Croaţia, Bulgaria, Polonia, Slovacia, Ucraina şi Ungaria), consumul pe cap de locuitor de apă îmbuteliată poate atinge în următorii ani mai mult de 95 de litri, comparativ cu 78 de litri, cât este acum.