Se blochează Dunărea...

22:35:09 / 31 Martie 2015

hotii de la putere

hotii dau legi tampite,care sa-i avantajeje pe ei,sa se imbogateasca mai mult...Asa si cu muncitorii din port.DISTRUGEM TOT,MARIM SI TAXELE CU 360. la suta,adica falimentam toate firmele de la care sugeam banii...SIC!...dupa care construim in port restaurante,baruri,bodegi,berarii...si dam si noi faliment...STATUL ROMAN! Asa am procedat cu tot ce misca in tara asta! NU MAI MISCA NIMENI...CINE ARE PLUS DE 35 DE BANI INCHIDEM RESTAURANT,HOTEL,STATIUNE,SEZON ,TARA,TOT,TOT,TOT! AVEM PROBE? NU! ARESTAM TOT! NE ARESTAM SI PE NOI.