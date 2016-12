Se caută administratori pentru Nuclearelectrica, Romgaz şi Transgaz

Ministerul Economiei caută administratori pentru companiile Nuclearelectrica, Romgaz şi Transgaz (TGN), candidaţii interesaţi putând depune dosarele până la 13 martie. Selecţia va fi derulată de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), asistat de asocierea dintre firmele Quest Advisors şi Transearch International, potrivit unui anunţ al ministerului. \"Dosarele cuprinzând documentele cerute pentru candidatură vor fi depuse/trimise (...) până cel târziu în 13 martie 2013, ora 16.00\", se arată în anunţ. Consiliul de Administraţie al fiecăreia dintre cele trei companii este format din cinci membri. Quest Advisors a fost înfiinţată de Vasile Luţai Hariton şi este condusă de acesta alături de Loredana Serfezi şi de Andreea Acalovschi, iar Transearch International este o companie internaţională de recrutare, cu sibsidiare în mai multe ţări. Printre criteriile luate în calcul la alegerea administratorilor se numără o experienţă de cel puţin zece ani, din care minimum cinci ani în poziţii de conducere sau administrare, precum şi o experienţă de conducere a unor companii cu afaceri de cel puţin 100 milioane euro sau 1.000 de angajaţi. Potrivit anunţului, \"în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi\", iar în Consiile de Administraţie ale celor trei companii vor putea fi aleşi cel mult doi membri din rândul funcţionarilor publici sau a altor categorii de personal din Ministerul Economiei. Ministerul Economiei controlează pachetele majoritare de acţiuni ale Nuclearelectrica, Romgaz şi Transgaz, trei dintre cele mai mari companii energetice din România. Statul, prin Ministerul Economiei, deţine 73,5% din capitalul Transgaz Mediaş, iar Fondul Proprietatea are o participaţie de 14,98%. Diferenţa de 11,5% aparţine mai multor acţionari, Transgaz fiind singura dintre cele trei companii menţionate care este lisată la bursă. Pachetul majoritar de acţiuni al Romgaz Mediaş, respectiv 85,1%, este deţinut de Ministerul Economiei, iar 14,9% aparţine Fondului Proprietatea. În cazul Nuclearelectrica, Ministerul Economiei are o participaţie de 90,28% din acţiuni, iar Fondul Proprietatea deţine 9,72% din titluri. Potrivit angajamentelor Guvernului faţă de Fondul Monetar Internaţional (FMI), cele trei companii, alături de altele din portofoliul statului, ar fi trebuit să aibă management selectat pe criterii exclusiv profesionale până la sfârşitul anului trecut. La ultima vizită a FMI la Bucureşti, din ianaurie, Executivul a promis din nou că va selecta în acest an directori independeţi politic la conducerea mai multor companii de stat. OPSPI a semnat, anul trecut, un contract-cadru în valoare totală estimată de 22,1 milioane lei (aproape 5 milioane euro) cu mai multe firme pentru asistenţă în alegerea administratorilor şi membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere în fime de stat. Acordul-cadru a fost semnat cu asocierea formată din PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants, D&B David şi Baias şi George Butunoiu Group, asocierea Boyden Global Executive Search şi Choice Management&Consulting, asocierea Fast Forward Solutions şi The Searchers Advisory Group, asocierea Quest Advisors şi Transearch International, precum şi cu firma Grafton Recruitment. Rolul firmelor de recrutare selectate este de a realiza lista scurtă cu propuneri de candidaţi pentru companii din portofoliul Ministerului Economiei pentru care vor fi numiţi manageri privaţi.

Aceasta a fost a doua tentativă a statului de a selecta firme care să caute directori pentru companiile de stat, după ce un astfel de acord a fost încheiat în octombrie 2011 cu firma de recrutare Pedersen & Partners. Acordul cu Pedersen & Partners a încetat însă în luna mai, \"în condiţii amiabile\", din cauză că Ministerul Economiei intenţiona să deruleze procedura printr-o altă modalitate decât cea prevăzută la semnarea contractului.