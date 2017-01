Se caută bani pentru repararea drumurilor distruse de viitură

La sfârșitul lunii trecute, întregul județ s-a aflat sub cod galben de ploaie și vijelii. Chiar dacă, în comunele din nordul unității administrative, ploaia a fost blândă, în cele din sud au avut loc adevărate furtuni. De exemplu, comuna Ion Corvin a fost lovită de ploi și, în urma viiturilor, câteva drumuri au rămas impracticabile. „Inundațiile au distrus cinci drumuri din întreaga comună, ce se întind pe 8 km. După ce s-a risipit apa, am constatat că nu mai puteau fi circulate nici măcar de căruțe. Așadar, am adus niște utilaje care să niveleze drumul, am turnat un strat de pământ și unul de pietriș, pentru a redeschide traficul, însă este o măsură provizorie. În momentul de față, am inițiat un proiect pentru asfaltarea lor și am cerut sprijin din partea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, pentru a obține bani pentru demararea lucrărilor. Proiectul se ridică la valoarea de 500.000 de lei și din bugetul local nu ne permitem să plătim această sumă. Acum așteptăm un răspuns. Este imperios necesar să le reabilităm cât mai curând, pentru că, dacă va mai veni încă o ploaie asemănătoare, pagubele vor fi și mai mari”, a declarat edilul.