Se caută familia unui surdomut decedat din Constanța

Asociația Națională a Surzilor, filiala Constanța (ANSRC) a apelat la ajutorul constănțenilor în încercarea de a găsi membrii familiei unui bărbat surdo-mut care a decedat. Reprezentantul ANSRC, Vlad Marcela, a explicat că, pe 3 ianuarie, unul dintre membrii asociației, Ionescu Mihai-Gabriel, a fost internat la Spitalul Clinic de Urgență Constanța, care a decedat pe 8 ianuarie. Corpul său se află în prezent la morga spitalului. ”lonescu Mihai-Gabriel nu are rude de gradul I, dar pentru a fi înmormântat creștinește trebuie scos de la morgă de o altă rudă. Din câte cunoaștem, are un văr primar pe linie maternă în Medgidia, numindu-se Liviu, probabil mai sunt și alte rude de care nu avem cunoștință”, spun reprezentanții ANSRC, într-un comunicat. În același document se menționează că persoana decedată a beneficiat de pensie, iar ajutorul de înmormântare de la Casa de Pensii poate fi ridicat doar de o rudă. ”De asemenea, el era proprietarul unui apartament. Cheia apartamentului său a fost predată unei vecine, în baza unui proces-verbal întocmit de Poliție. Ne gândim că mai are rude și ar fi păcat ca acest apartament să meargă la stat”, a spus Vlad. Cei care au informații despre familia acestui bărbat sunt rugați să contacteze Asociația Națională a Surzilor din România (telefon/fax: 031.427.688, e-mail: anscta2004@yahoo.com), redacția ”Telegraf” (telefon: 0372.799.919) sau Poliția.