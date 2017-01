Se caută moştenitor pentru 500 de milioane de dolari

Huguette Clark, o milionară americană excentrică şi solitară, a murit marţi, la New York, la vârsta de 104 ani, lăsând în urma ei o avere de peste 500 de milioane de dolari şi niciun moştenitor. Huguette Clark, fiica unui fost mare om de afaceri din industria cuprului, a încetat din viaţă la Spitalul Beth Israel Medical Center din New York, unde a locuit izolată într-o rezervă, în ultimii 22 de ani, după ce a decis să rupă relaţiile cu rudele şi cu prietenii ei. A lăsat o avere de 500 de milioane de dolari din care fac parte o proprietate în Santa Barbara, în valoare de 100 de milioane de dolari, o fermă în Connecticut, ce valorează 23 de milioane de dolari şi un apartament uriaş pe celebra Fith Avenue din New York, în valoare de 100 de milioane de dolari. În ultimii ani, conducerea fondului care îi administra averea a fost investigată de procuratura districtului Manhattan din New York.

Huguette Clarck a refuzat mulţi ani să primească vizitatori şi apoi şi-a instruit angajaţii să nu spună nimănui, nici membrilor familiei sale, unde locuieşte, a declarat avocatul ei, Wallace Bock. Era o persoană atât de retrasă încât s-a internat în spital sub un nume fals. De-a lungul anilor, milionara americană a dezvoltat o veritabilă fobie faţă de străini, inclusiv faţă de membrii familiei sale, considerând că aceştia vor să îi fure averea. A preferat să îşi poarte toate conversaţiile în limba franceză, pentru ca rudele sale americane să nu înţeleagă ceea ce se discută. Potrivit presei americane, Huguette Clark a avut un grup foarte mic de prieteni. Cea mai bună prietenă a ei era o fostă angajată, Suzanne Pierre, care a murit de Alzheimer în februarie 2011. Huguette Clark, pasionată de muzică şi pictură, a fost căsătorită cu avocatul William MacDonald Gower, între anii 1928 - 1930 şi nu a avut copii. Numele beneficiarilor testamentului ei nu au fost date publicităţii.