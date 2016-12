Se caută soluţii pentru Agricultură

Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, analizează, astăzi, împreună cu agricultorii, măsurile de sprijin pentru aceştia şi soluţiile de finanţare accesibile lor, la conferinţa Mediafax Talks about Romanian Agriculture, ce are loc la Timişoara. La eveniment participă reprezentanţi ai autorităţilor, agricultori şi investitori în acest domeniu. Printre măsurile considerate prioritare pentru agricultură care sunt dezbătute astăzi se numără sprijinul pe care statul îl poate acorda în acest an din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din fonduri europene, precum şi alte soluţii de finanţare accesibile agricultorilor. Participanţii mai dezbat politicile de impozitare pentru diminuarea evaziunii fiscale şi evoluţia producţiei şi a preţului grâului în 2010. Raportul dintre produsele româneşti şi cele importate şi creşterea competitivităţii produselor autohtone reprezintă încă o temă de discuţie. Lectorii conferinţei sunt, alături de Valeriu Tabără, preşedintele Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli din România (FNPAR), Viorel Matei, directorul general al Fondului de Garantare a Creditului Rural, Veronica Toncea, director al Sucursalei CEC Bank Timişoara, Marcel Andrei Tolomey şi directorul general NaturEVO, Ioan Enoiu. Liderul FNPAR a declarat că speră ca întâlnirea să ducă la găsirea de soluţii reale şi viabile, dorindu-se un dialog deschis între ministrul de profil şi agricultori. \"Vrem să ni se spună sincer ce se poate face şi ce nu, ca să ştim care va fi evoluţia domeniului agricol în viitorul apropiat\", a spus Matei.