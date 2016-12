Se caută șef la conducerea Inspectoratului Școlar

16:08:17 / 29 Iunie 2015

In sfarsit

Doamne ,sa vina ziua in care nu-l mai vad pe acest incapabil universitar la conducerea ISJ-ului. Un marlan care primeste directorii in cabinet, in functie de afinitati! Majoritatea directorilor si a profesorilor sunt tratati cu superioritate , acest individ neavand ca pregatire nimic in plus fata de colegii sai . Noi suntem de vina ca acceptam sa ne conduca un astfel de specimen care este si razbunator. Credea ca va fi sustinut in continuare?