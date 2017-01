Se cere demisia conducerii ISJ Constanța!

16:47:06 / 26 Mai 2016

....democratia se invatala scoala!

Nu imi inchipui ca un reprezentant al Ministerului sau o alta autoritate poate sa le sugereze tinerilor sa nu ia atitudine intr-o problema vitala. De fapt, scoala cam asta trebuie sa-i invete pe tineri. Aceasta este esenta democratiei. Copilul decide in colectivitatea mica (clasa de gradinita, de ciclul primar, gimnazial sau liceal), se supune deciziei generale, invata sa construiasca in jurul unui proiect mic si cand ajunge matur are deja exercitiul format. Altfel, la maturitate se uita cu gura cascata la televizor sau trage cu coada ochiului la vecin sa vada ce zice acesta, ce face, ca sa spune si sa faca si el la fel. Nu acesta trebuie sa fie modelul tanarului de astazi si de maine. Daca Doamna General a transmis o astfel de nota, a grestit. S-a situat in sfera de interese a puterii, dar in afara sferei de interes a invatamantului. Un lucru este clar: nici o putere nu a dat elevilor, adica scolii romanesti, ceea ce au dorit acestia pentru formarea lor. Asa se explica si migrarea masive spre scoala occidentala, mult mai ancorata la nevoile tinerei generatii in raport cu cea autohtona. Dupa toate cate se intampla in societatea noastra, este clar un singur lucru: decidentii nostri nu au interes sa ridice nivelul de cultura al tinerilor, cu atat mai putin formarea politica a acestora. Au o mare teama de acest aspect. Asa ca mentin sistemul intr-o finantare precara astfel incat acesta sa se degradeze pe nesimtite, putin, cate putin. Dar mai exista si un interes economic, meschin aici. Educatia unui popor corsta. La noi ar trebui sa coste mai mult decat in Vest pentru ca avem multe de recuperat. Guvernantii nostri nu pot aloca mai mult pentru sistem pentru ca nu este sifonabil. S-au construit scoli, s-au facut modernizari, ...dar nu s-a umblat la esenta sistemului pentru ca nu aduce nimic profitabil politicului. Dimpotria, un tineret educat poate scoate tara din prapastie, dar tot asa de bine poate aduce o noua elita politica responsabila, onesta...Are oare cineva din ....Sferele inalte interes in aceasta directie? Categoric nu! Se doreste o generatie slab pregatita, fara perspective, fara idei prea multe, votanta dupa marimea pungii, dupa pantoful, poseta, parfumul sau coafura candidatului! Doar asta pare sa conteze! Atat si nimic mai mult! Daca profesorii, in actiunea lor de a forta mana politicienilor sa recunoasca nu numai programatic, dar si financiar locul si rolul invatamantului in societate, ii vor avea la umar pe elevi este un mare castig pentru educatie. Noi ne-am saturat de teoria searbada de la catedra. Copii nu pot invata prea mult din asta. Si chiar daca invata, uita repede. Dar, a fi alaturi de profesori, alaturi de parinti chiar si intr-o confruntare fara sorti de izbanda, este o mare lectie de viata si o mare responsabilitate pentru ei. De aici chiar au ce invata. In definitiv, democratia se invata la scoala.....