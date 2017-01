Se cere interzicerea strictă a utilizării antibioticelor fără prescripţie

Deputaţii europeni propun o schemă pentru servicii de sănătate mai sigure, inclusiv prin combaterea rezistenţei tot mai mari la antibiotice, solicitând interzicerea strictă a utilizării acestora fără prescripţie, în condiţiile în care 8 - 12% dintre pacienţii din spitalele UE suferă efecte adverse. Deputaţii au votat o rezoluţie prin care propun măsuri de îmbunătăţire a siguranţei pacienţilor, inclusiv prin combaterea rezistenţei tot mai mari la antibioticele umane şi veterinare, utilizând tratamentele disponibile în mod mai responsabil şi promovând inovaţia, informează Parlamentul European. Oficialii au subliniat că 8 - 12% dintre pacienţii din spitalele UE suferă efecte adverse, cum ar fi infecţiile asociate asistenţei medicale, care duc la 37.000 de decese pe an şi reprezintă o povară grea pe bugetele limitate ale serviciilor de sănătate. ”În fiecare an, 25.000 de cetăţeni mor în Europa din cauza rezistenţei tot mai mari la antimicrobialele existente. De aceea, trebuie să stimulăm cercetarea pentru a obţine noi substanţe. În sectorul veterinar, ar trebui prevenite vânzările online de antimicrobiale şi utilizarea lor profilactică”, a spus raportorul Piernicola Pedicini (EFDD, IT), ale cărui recomandări au fost votate cu 637 voturi la 32, cu 10 abţineri. Deputaţii au subliniat că actuala criză economică a dus la o mai mare presiune pe bugetele naţionale de sănătate, ceea ce a afectat siguranţa pacienţilor, şi cer statelor membre să se asigure că siguranţa pacienţilor nu este afectată de măsurile de austeritate şi că finanţarea sistemelor de sănătate publică va rămâne adecvată.

Printre măsurile propuse pentru a asigura o utilizare mai responsabilă a antibioticelor se numără: interzicerea strictă a utilizării lor fără prescripţie, necesitatea unui diagnostic microbiologic înainte de prescripţie, implementarea unor practici de piaţă care să prevină conflictele de interese între producătorii de antibiotice şi cei care le prescriu, precum şi îmbunătăţirea informaţiilor privind monitorizarea consumului şi rezistenţei antimicrobiale şi a controlului infecţiilor. De asemenea, politicienii cer companiilor farmaceutice să investească în dezvoltarea unor noi agenţi antimicrobiali, iar Comisiei Europene, să aibă în vedere un cadru legislativ care să încurajeze dezvoltarea unor noi medicamente antibiotice. Deputaţii mai susţin utilizarea responsabilă a utilizării antimicrobialelor în medicina veterinară, inclusiv a nutreţului care conţine medicamente, subliniind că ele ar trebui folosite doar pentru tratament după confirmarea unui diagnostic veterinar.

Două propuneri legislative pe această temă sunt în prezent discutate în Parlamentul European. Utilizarea antibioticelor veterinare ar trebui să fie restricţionată în mod gradual doar în situaţii terapeutice, prin eliminarea treptată a utilizării lor în scopuri profilactice. Utilizarea procedurii de metaphylaxis, adică medicaţia în masă a animalelor pentru a le vindeca pe cele bolnave şi a preveni infectarea celor sănătoase, ar trebui, de asemenea, limitată la minimum, mai spun deputaţii.