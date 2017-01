Se cere reluarea examenului pentru funcțiile de director al unităților de învățământ!

11:52:14 / 27 Octombrie 2016

MATEI 23

Doamna directoare a scolii 23 ar face bine sa recunoasca ca in ultimii ani a dat inapoi banii alocati de catre primarie pe motiv ca nu are nevoie si in scoala toaletele erau inutilizabile. Dar trebuia sa dea bine la partid pentu a isi pastra scaunul cald. Inca se strang bani pentru paza. In aceasta scoala angajatul de intretinere este un pensionar taximetrist care impreuna cu doamnele directoare, doamna administrator si presedintii consiliului de parinti sustrag bani din fondurile scolii cu bonuri de TAXI ( se poate verifica actele contabile din ultimii patru-cinci ani). Banii care sunt incasati prin inchirierea terenului de minifotbal unde dispar? de spaga pentru atribuirea acestuia nu mai zic nimic pentru ca cu siguranta nu a fost organizata licitatie publica asa cum ar fi legal. ALO...ANAF nu te speria de bARONI vezi ca ai mizerii de curatat.