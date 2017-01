Se cimentuieşte un cartel?

Megafuziunea din piaţa cimentului între primii doi mari jucători ai lumii, Lafarge şi Holcim, îl îngrijorează pe preşedintele Consiliului Concurenţei (CC), Bogdan Chiriţoiu, care spune că „piaţa de profil este una cu o concurenţă redusă, iar dispariţia unui jucător dintre cei trei activi în România nu duce la o situaţie confortabilă“. „Noi oricum eram preocupaţi de segmentul cimentului, unde cotele de piaţă sunt mari“, mai spune şeful CC, care menţionează că acest caz va fi gestionat de Comisia Europeană şi că, cel mai probabil, cei doi jucători vor vinde active din România. De altfel, ieri au apărut şi primele estimări privind vânzările viitoare de active Lafarge şi Holcim, făcute de analiştii Deutsche Bank (DB). Ei anticipează că cele două firme vor renunţa la 43% din infrastructura românească de producţie, ceea ce va afecta un număr foarte mare de angajaţi. Analiştii băncii mai constată că „operaţiunile LafargeHolcim ar avea o cotă de piaţă de peste 50% în opt ţări“: „Şi astfel, fuziunea ar impune vânzarea unor unităţi de producţie din Franţa, Canada, Ecuador, Serbia, România, Ungaria, Maroc şi Filipine, pentru a aduce cotele de piaţă ale LafargeHolcim din aceste ţări sub pragul de 40%, nivel considerat satisfăcător de către autorităţi“. Holcim România deţine două fabrici de ciment, în Câmpulung şi Aleşd, o staţie de măcinare şi un terminal de ciment la Turda, 13 staţii ecologice de betoane, trei staţii de agregate, două staţii de lianţi speciali şi un terminal de ciment în Bucureşti. Compania are aproximativ 950 de angajaţi. Şi Lafarge are operaţiuni serioase în România, în special în vânzări, dar şi în producţie, derulându-şi activitatea în circa 40 de site-uri industriale. Producţia autohtonă de ciment se ridică la aproximativ 7 milioane de tone, mult sub nivelul atins în perioada de boom economic, când sărea de 10 milioane de tone.