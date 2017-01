Se clatină scaunul Robertei Anastase

Acuzele pe care opoziţia i le-a adus în urma votării Legii pensiilor se pare că i-au cauzat preşedintelui Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, suficiente probleme pentru ca această să-şi piardă „capul”. Un prim zvon privind „decapitarea” Robertei Anastase de la şefia Camerei a fost lansat de senatorul PSD Miron Mitrea, care a declarat că există parlamentari ai PDL care-şi doresc ca Anastase să-şi dea demisia. „Au fost simple discuţii. Mai mulţi sunt de partea Robertei Anastase, însă sunt şi alţii care cer plecarea ei”, a precizat Mitrea. Explicaţiile acestuia vin după ce preşedintele social democraţilor, Victor Ponta, a declarat că în PDL mai mulţi parlamentari au cerut demisia Robertei Anastase, acuzată că a fraudat rezultatul votului asupra Legii pensiilor. La rândul său, preşedintele PNL Bistriţa-Năsăud, deputatul Ioan Ţintean, a declarat, vineri, că parlamentarii liberali l-ar susţine pe vicepreşedintele PDL Ioan Oltean să ajungă preşedinte al Camerei Deputaţilor în locul Robertei Anastase. Ţintean a făcut aceste afirmaţii după ce a spus că prin Parlamentul României circulă zvonuri că Roberta Anastase ar putea fi înlocuită de la şefia Camerei Deputaţilor după scandalul de la Legea pensiilor. „Deşi suntem într-o dispută politică pe plan local, totuşi am observat că Ioan Oltean are suficientă trecere în Camera Deputaţilor prin felul lui de a se manifesta, încât este agreat şi de partea mai guralivă din PSD, în frunte cu Aura Vasile, dar şi de noi (liberalii - n.r). Ioan Oltean are mai multă aplecare pentru a finaliza proiectele de hotărâri pe care urmează să le votăm pe parcursul unei săptămâni. Se pare că are un alt stil de lucru. Nu chiar atât de încrâncenat ca Roberta Anastase”, a declarat deputatul PNL. Ioan Ţintean a spus că, de exemplu, în decurs de două ore, o oră şi jumătate preşedintele Camerei Deputaţilor stă cu telefonul la ureche ca să i se spună „de la Cotroceni sau din altă parte” cui să dea cuvântul şi cui nu, ce proiect să treacă şi ce nu. În schimb, liderul partidului, Emil Boc, a anunţat că Roberta Anastase este susţinută în continuare de către PDL la conducerea Camerei Deputaţilor, precizând că formaţiunea democrat liberală nu a discutat despre retragerea acesteia de la şefia Camerei, cum a afirmat liderul PSD, Victor Ponta.