Se confirmă teoria despre procesul de formare a galaxiilor

O echipă de astronomi a descoperit, prin intermediul telescopului orbital Hubble, o galaxie masivă, aflată la miliarde de ani-lumină distanță, ascunsă după o perdea de praf cosmic și aflată în plin proces de formare, descoperire care confirmă teoria existentă despre modul de formare a galaxiilor. Galaxia a primit numele Sparky, în traducere „Luminoasa“, iar descoperirea sa a fost confirmată și de spectrograful Observatorului Keck din Hawaii. Ținând cont de faptul că lumina emisă de galaxiile îndepărtate are nevoie de foarte mult timp pentru a ajunge la Pământ, descoperirea lui Sparky, din spatele unei perdele de praf și gaz cosmic, oferă o perspectivă înapoi în timp, într-o perioadă în care Universul era un loc mult mai dinamic și mai compact decât este în prezent. ”Este vorba despre un proces de formare care nu se mai poate repeta în prezent”, susține Erica Nelson, cercetător la Yale și coordonator al studiului.

Prin descoperirea lui Sparky, astronomii au putut confirma teoria despre formarea galaxiilor, conform căreia cele mai masive galaxii din Univers s-au format din interior spre exterior, nucleele lor, înțesate de stele, apărând în perioade din tinerețea Universului. Până în prezent, acest proces de formare a supergalaxiilor nu a putut fi observat. ”În Universul tânăr se puteau naște astfel de galaxii, însă în Universul din prezent, acest lucru este imposibil. Pe atunci, Universul era mult mai fierbinte, mai dinamic, iar galaxiile de tipul lui Sparky erau ca niște cazane sub presiune, care produceau stele”, a explicat profesorul Nelson.

Sparky s-a format în urmă cu 11 miliarde de ani, adică la circa trei miliarde de ani după Big Bang, actul de naștere al Universului. Din observații directe, dar și din calculele rezultate din examinarea unor imagini în spectrul infraroșu obținute de telescoapele spațiale Spitzer și Herschel, astronomii au ajuns la concluzia că în ”cazanele sub presiune” ale acestei galaxii se ”nășteau” aproximativ 300 de stele anual, în condițiile în care, spre comparație, în galaxia noastră, Calea Lactee, apar doar aproximativ zece noi stele pe an. În prezent, Universul este, pur și simplu, prea extins pentru a mai permite apariția unor ”maternități stelare” atât de active precum cea observată în cazul galaxiei Sparky, care măsura, în momentul din care provin imaginile surprinse, aproximativ 6.000 de ani-lumină în diametru și avea de două ori mai multe stele decât are în prezent Calea Lactee, care măsoară aproximativ 100.000 de ani-lumină în diametru. ”La fel cum Pământul mai cald și mai bogat în oxigen a dus la apariția dinozaurilor, Universul tânăr, dens și fierbinte, a dus la apariția acestor galaxii”, a adăugat și Pieter van Dokkum, șeful Departamentului de Astronomie de la Universitatea Yale.