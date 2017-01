Se construieşte o grădiniţă nouă

Primăria Poarta Albă se apropie de finalizarea lucrărilor la grădiniţa din localitate pentru care s-a chinuit să obţină aprobările necesare încă din anul 2009. Construcţia grădiniţei cu orar prelungit care este finanţată prin programul „PRET”, cu ajutorul Băncii Europene pentru Dezvoltare, este un proiect pe care primarul comunei, Vasile Delicoti, a dorit să îl finalizeze în primul său mandat. „Este un proiect în valoare de 800.000 de euro, care a fost pe lista de priorităţi încă din 2008, când am fost ales primar în comuna Poarta Albă. Drumul pentru obţinerea avizelor a fost lung şi anevoios. În cele din urmă se pare că am reuşit să îl parcurgem şi, la începerea anului şcolar 2011-2012, grădiniţa va fi dată în folosinţă. Am avut discuţii şi cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean, care trebuia să dea avizarea educaţională şi, aşa cum am sperat, nu au fost probleme. Grădinţa cu orar prelungit va avea şase grupe, acoperind nevoile actuale ale comunei”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti.