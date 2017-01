Se dă startul votării la Romanian Music Awards 2010

Anda Adam, Andreea Bănică, Inna, Puya şi Smiley se numără printre nominalizaţii la Romanian Music Awards 2010. Cea de-a opta ediţie a decernării celor mai importante premii ale industriei muzicale româneşti, organizată de Music Channel şi Radio 21, aduce şi în acest an, pe 10 iulie, la Craiova, cele mai cunoscute nume din peisajul muzical autohton. Cele mai bune piese şi cei mai buni artişti vor putea fi votaţi la cele 14 categorii Romanian Music Awards, începând de astăzi, pe site-ul 1music.ro. Nominalizaţii din acest an vor putea fi votati până sâmbătă.

Cele 14 secţiuni ale Romanian Music Awards 2010 şi artiştii nominalizaţi sunt: Best Female - Anda Adam, Andra ft. Adi Cristescu, Andreea Bănică, Claudia Pavel şi Inna. La categoria Best Album concurează: David Deejay („Popcorn”), Inna („Amazing”), Puya („Românisme”), Smiley („Plec pe Marte”) şi Tom Boxer („ Morena”). La Best Dance, sunt în competiţie: Connect-R, Dan Bălan, David Deejay & Donny, Inna, Tom Boxer ft. Antonia. La Best DJ sunt înscrişi: David Deejay & Donny, DJ Sava ft. Raluka, DJ Andi ft. Stella, Liviu Hodor ft. Tara, Tom Boxer ft. Antonia. La Best Group, figurează Akcent, DJ Project ft. Giulia, Play&Win, Simplu, Voltaj.

Pentru Best Hip-Hop, intră în competiţie BUG Mafia („Cu tălpile arse”), Grasu XXL („Turnin\'”) ft. Alex, Guess Who („Locul potrivit”), Puya („Change”) ft. George Hora & Kamelia şi Spike („Scandal”). La categoria Best Live sunt nominalizaţi cei de la Direcţia 5, Iris, Ştefan Bănică Jr., Smiley şi Voltaj, iar la Best Male, Alex Velea ft. Puya, Connect-R, Dan Bălan, Puya ft. George Hora & Kamelia, Smiley ft. Cheloo. La Best New Act concurează Edward Maya („Stereo Love”) ft. Vika Jigulina, Liviu Hodor („Happy for You”) ft. Tara, Mossano („Indianotech”), Radio Killer („Voila”), Roller Sis („Se Thelo”). La secţiunea Best Pop, intră în competiţie Alex Velea ft. Puya, Anda Adam, Andreea Bănică, Claudia Pavel, Smiley ft.Cheloo. Pentru Best Rock concurează Blaxy Girls, Keo, Publika, Voltaj şi Zero. Pentru Best Video se luptă Akcent („Love Stoned”) Andreea Bănică ft. Dony („Samba”), Dan Bălan („Chica Bomb”), Loredana („Like a Rockstar”) şi Smiley ft. Cheloo („Plec pe Marte”). În cadrul secţiunii Best web sunt înscrise paginile online inna.ro, smileyonline.ro, guess-who.ro, alexvelea.com şi andreeabanica.com.