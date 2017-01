Se deschid cursurile Academiei „Atlantykron”

Insula dunăreană Atlantykron, situată la 20 kilometri nord de Cernavodă, lângă satul şi ruinele cetăţii antice Capidava, va deveni, timp de zece zile, gazdă pentru cea de-a XXIII-a ediţie a Academiei de Vară pentru Tineret, Ştiinţă, Cultură, Artă şi Sport „Atlantykron”. La evenimentul al cărui start se dă astăzi, sub motto-ul „The Future We Want „/ „Viitorul pe care îl vrem”, sunt aşteptaţi zeci de scriitori, oameni de ştiinţă şi de cultură din SUA, Canada, Italia şi România.

PERSONALITĂŢI, PE INSULĂ Cursurile şi atelierele Academiei „Atlantykron” sunt structurate pe mai multe secţiuni: ştiinţă, comunicare, artă, sport şi cultură, iar personalităţi renumite pe plan naţional şi internaţional vor onora cu prezenţa lor acest eveniment estival de top. Printre acestea se află: preşedintele Asociaţiei Cluburilor pentru UNESCO a Statelor Unite ale Americii, Guy Djoken, scriitorii americani Jonette Crowley şi Peter Moon, jurnalistul de ştiinţă Alexandru Mironov, preşedintele Centrului pentru Studii Complexe, dr. Florin Munteanu, cunoscutul specialist în OZN, Dan Farcaş şi mulţi alţii.

Evenimentul se adresează tinerilor cu vârste între 14 si 29 de ani şi se va încheia pe 12 august.

Manifestarea este organizată de către Centrul pentru Studii Complexe (CSC), Societatea Ştiinţifică „Cygnus”, World Genesis Foundation din SUA, Asociaţia Livingthroughart, Asociaţia de tineret „String”, sub auspiciile Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO cu sprijinul mai multor agenţii şi structuri guvernamentale: Administraţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare, Direcţia Silvică Constanţa, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Poliţia Hârşova, Primăria Cernavodă şi Primăria Topalu.