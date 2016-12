Se deschid cursurile de vară ale Societăţii de Ştiinţe Istorice din România

În Sala Senatului Universităţii „Ovidius“ are loc, astăzi, de la ora 9.00, deschiderea festivă a cursurilor de vară ale Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (S.S.I.R.), sub genericul „Locul şi rolul românilor în istoria universală”. Cursurile de vară din acest an ale Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, al cărei preşedinte este prof. univ. dr. Ioan Scurtu, se desfăşoară în perioada 16-24 iulie şi sînt integrate manifestărilor naţionale dedicate evenimentului care marchează împlinirea a 1900 de ani de la inaugurarea Monumentului triumfal de la Tropaeum Traiani (Adamclisi), precum şi aniversarea a 60 de ani de existenţă a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, una dintre cele mai vechi societăţi de profil din Europa. La manifestarea care se bucură de sprijinul moral şi financiar al Consiliului Judeţean Constanţa vor fi prezenţi invitaţi de marcă din lumea academică, profesori din învăţămîntul preuniversitar din ţară şi de peste hotare, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai societăţii civile. Din partea S. S. I. R. participă prof. univ. dr. Ioan Scurtu, preşedintele societăţii şi director la Institutul Revoluţiei Române, prim vice-preşedintele S.S.I.R., prof. univ. dr. Alexandru Barnea şi prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, membru corespondent al Academiei Române. Dintre personalităţile locale vor fi prezenţi prof. univ. dr. Marian Cojoc, prorector al Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, prof. univ. dr. Valentin Ciorbea şi preşedintele Filialei Constanţa a S.S.I.R., conf. univ. dr. Stoica Lascu.

Programul şcolii de vară cuprinde cursuri şi sesiuni ştiinţifice, dezbateri metodice, excursii tematice. Printre acestea se numără: manifestările de la Adamclisi închinate celor 1900 de ani de la inaugurarea Monumentului triumfal de la Tropaeum Traiani, sesiunile „1939 în istoria universală şi a românilor; 1989, anul marilor transformări în Europa“, „Istoria Marinei Române“, dezbateri pe teme de istorie locală şi activităţi ştiinţifico-metodice şi excursii tematice la Adamclisi, Histria şi Balcic. Materialele prezentate vor fi publicate într-un supliment al revistei „Studii şi articole de istorie“, editată de S.S.I.R.

Prima sesiune de dezbateri tematice din cadrul şcolii de vară debutează de la ora 10.30, moderatori fiind prof. univ dr. Marian Cojoc şi conf. univ. dr. Lascu Stoica. Printre cei care vor lua parte la dezbateri se numără prof. univ. dr. Valentin Ciorbea - „Repere istorice privind evoluţia Dobrogei 1918 - 1940“, conf. univ. dr. Daniel Flaut - „Raportul biserică-stat în Ţările Române în evul mediu“, conf. univ. dr. Mariana Cojoc - „Comerţul exterior al Românei prin portul Constanţa în perioada interbelic“, conf. univ. dr. Lascu Stoica, prof. drd. Paul Dominte, prof. drd. Petrică Miu - „Problema apei la Constanţa pînă la primul război mondial“. De la ora 15.00, sînt programate vizite de documentare şi informare la obiective istorice din oraşul Constanţa precum Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, moscheea „Carol I“, Biserica Greacă „Metamorphozis“, biserica de rit armean şi templul israelit.

Mîine, de la ora 9.00, la Universitatea „Ovidius“ va avea loc dezbaterea „1989, anul marilor transformări în Europa“, moderată de prof. univ. dr. Ioan Scurtu, preşedinte S.S.I.R. şi director la Institutul Revoluţiei Române. Evenimentul este organizat de Societatea de Ştiinţe Istorice din România, Consiliul Judeţean Constanţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa.