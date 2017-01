Se deschide Festivalul Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură”

Uniunea Scriitorilor din România, în colaborare cu Primăria Municipiului Mangalia, organizează Festivalul Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură”, ajuns, în acest an, la ediţia a VI-a şi Colocviul cu tema „Aşteptările europene faţă de literatura ţărilor recent aderate la Uniunea Europenă”. Colocviul are ca temă secundară „Scriitorii din ţările ex-comuniste împărtăşesc din experienţa lor, în urma aderării la Uniunea Europeană”. Festivalul se va desfăşura la Mangalia/Neptun, în zilele de 08-12 iunie 2007, cu participarea a peste 60 de scriitori români şi străini. La eveniment vor fi prezente personalităţi şi oficialităţi ale principalelor instituţii culturale din ţară, dar şi de peste hotare (Albania, Belgia, Bulgaria, Estonia, Franţa, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii şi Suedia).

Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură” se va deschide vineri, cu începere de la ora 17.00, cînd vor avea loc lecturi de poezie (Neptun, Ambasador). Deschiderea oficială a festivalului va avea loc sîmbătă, cu începere de la ora 09.30, cînd va avea loc prima sesiune de comunicări, la care şi-au anunţat prezenţa: Jean Portante, Magda Cârneci, Mircea Iorgulescu, Doris Kareva, Vitalie Ciobanu, Nicoleta Sălcudeanu, Bogdan Ghiu, Marius Ivaškevičius, Liliana Ursu, Tirons Uldis, Jan Mysjkin şi Dan Cristea. Duminică, vor continua lecturile de poezie (Ambasador, Neptun), cu Petru Cârdu, Denisa Comănescu, Augustin Frăţilă, Bogdan Ghiu, Doris Kareva, Claudiu Komartin, Arjan Leka, Alexandru Muşina, Jan Mysjkin, Ioan Es. Pop, Jean Portante, Dan Sociu, Doina Uricariu, Liliana Ursu şi Yevgeny Yevtushenko. Şi luni, Matei Călinescu, Roumiana Stantcheva, Alexandru Muşina, Samuel Abrahám, Dan C. Mihăilescu vor vorbi audienţei despre literatura contemporană. Tot luni, cu începere de la ora 18,00, la Centrul Cultural din Mangalia, vor fi decernate cele cinci premii ale ediţiei din acest an a festivalului, Marele Premiu „Ovidius” (acordat unei mari personalităţi din literatura lumii), Premiul Festivalului (acordat unui poet pentru contribuţia la extinderea frontierelor literare), două premii pentru traduceri din literatura română, un premiu pentru editarea şi promovarea literaturii române în lume.