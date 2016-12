Se deschide lista medicamentelor compensate?

Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM) arată, într-un comunicat de presă, că deschiderea listei medicamentelor compensate nu va aduce cheltuieli suplimentare pentru bugetul statului. Noile medicamente pe care Ministerul Sănătăţii (MS) s-a angajat să le introducă la compensare în acest an vor fi de fapt plătite de producătorii de medicamente, întrucât taxa clawback prevede că aceştia trebuie să achite orice sumă care depăşeşte bugetul estimat de autorităţi la începutul fiecărui trimestru. \"Taxa clawback presupune ca noi, producătorii de medicamente, să acoperim integral diferenţa dintre consumul total de medicamente compensate şi bugetul aprobat de Casa Naţională de Sănătate aferente unui trimestru. Astfel, suma pe care statul ar trebui să o aloce pentru deschiderea listei medicamentelor compensate, care, conform ultimului studiu Cegedim, se ridică la 94,3 milioane lei, va fi plătită în procent de 100% de către producători, prin taxa clawback”, a declarat directorul executiv ARPIM, Dan Zaharescu, în comunicat. El a explicat că este important, în acest context, să se pună în balanţă impactul deschiderii listei medicamentelor compensate asupra statului şi asupra pacienţilor. \"Pentru stat, impactul economic este egal cu zero, pentru pacienţi este de nepreţuit. Fiecare dintre moleculele care aşteaptă să intre pe listă aduce ceva în plus faţă de medicamentele deja existente, fie că ne referim la eficienţa lor, la diminuarea efectelor adverse, la modalitatea de administrare sau scurtarea perioadei de recuperare. Sunt medicamente care le pot oferi unor pacienţi o şansă la viaţă, altora o viaţă mai bună şi, cel mai important, sunt terapii noi deja disponibile pacienţilor europeni, pe care românii le aşteaptă însă de mai bine de şase ani\", mai subliniază Zaharescu. Ieri, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat, la sediul ministerului, că lista se află într-o fază avansată şi în jurul datei de 15 iunie vor fi gata şi criteriile care vor fi supuse atenţiei comisiilor de specialitate.