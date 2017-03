Se deschide Programul Transnațional Dunărea 2014-2020!

Autoritățile din România pregătesc lansarea celui de-al doilea apel de proiecte pe Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, pentru care sunt disponibile fonduri totale de 60 de milioane de euro, iar investițiile realizate pot duce la valorificarea potențialului turistic național, a anunțat Ministerul Turismului, în marja Târgului Internațional de Turism de la Berlin (Internationale Tourismus Börse - ITB), potrivit Agerpres. „Dacă regula de bază a Strategiei Dunării, la momentul lansării, a fost ca acest mecanism să funcționeze fără instituții, fără fonduri proprii și fără legislație specifică, acum s-a trecut la un alt nivel: au fost create oportunități de finanțare a proiectelor comune țărilor partenere. În baza propunerii Comisiei Europene de modificare a geografiei programelor de cooperare transnațională pentru perioada 2014-2020, a fost elaborat Programul Transnațional Dunărea. România participă cu tot teritoriul în cadrul acestui program, care are drept scop finanțarea proiectelor implementate într-un parteneriat transnațional extins, având ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale în domeniile prioritare stabilite de către statele participante, în acord cu obiectivele Strategiei UE 2020 și SUERD”, au precizat oficiali din minister.

Potrivit sursei citate, România, ca țară membră a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), și-a propus să fructifice această oportunitate, iar Ministerul Turismului, chiar dacă nu este gestionarul acestui program la nivel național, se va implica activ în identificarea celor mai bune proiecte publice propuse spre finanțare. În acest sens, Ministerul Turismului are în vedere o serie de discuții cu autoritățile și instituțiile publice centrale, regionale și locale, universități, institute de cercetare, ONG-uri și alte organizații din mediul public și privat (potențiali beneficiari) care participă la consultările realizate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate Națională și Punct Național de Contact, în vederea lansării celui de-al doilea apel de proiecte pe Programul Transnațional Dunărea 2014-2020. „În viziunea Ministerului Turismului, suma de circa 60 de milioane de euro aflată la dispoziția României prin acest program poate susține investiții care să aducă creștere economică, prin valorificarea uriașului potențial turistic național. Pe lângă Programul de Cooperare Transnațional Dunărea, care poate contribui major la dezvoltarea turistică a României, Ministerul Turismului va identifica, împreună cu autoritățile publice din ariile riverane Dunării, oportunitățile de accesare a fondurilor europene disponibile prin Programul Operațional Regional, relevante pentru SUERD, care vizează revitalizarea urbană, patrimoniul cultural, infrastructura rutieră de drumuri județene și turism”, menționează ministerul de resort.

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) reprezintă o inițiativă politică a României și Austriei, care datează din anul 2008 și care s-a dezvoltat ca un mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunării. Aceasta are ca scop dezvoltarea economică și socială a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor și legislației UE. La Strategia Dunării participă 14 state membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croația, Slovacia, Slovenia, Ungaria și Germania - ca stat federal și prin landurile Baden-Württemberg și Bavaria) și cinci state ne-membre UE (Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova și Ucraina).

Ministerul Turismului promovează România la cel mai mare târg de turism din lume, Internationale Tourismus Börse (ITB), care are loc de miercuri până duminică în Berlin, Germania. Standul României are o suprafață de 239 de metri pătrați în complexul expozițional care totalizează circa 160.000 de metri pătrați. România are o participare constantă la acest târg, dedicat atât specialiștilor din domeniul turismului, cât și vizitatorilor, încă din 1970.

În acest an, partenerul oficial al ITB Berlin este Botswana, conform parteneriatului semnat, în 2016, de ministrul Turismului, Tshekedi Khama al II-lea, și Christian Göke, CEO al Messe Berlin GmbH. Republica Botswana a fost prezentă la ITB Berlin în fiecare an, din 1984.