Se deschide Sesiunea Ştiinţifică „Pontica”

Peste 170 de istorici şi arheologi din ţară şi străinătate îşi dau întâlnire, timp de trei zile, în perioada 5-7 octombrie, la Constanţa, pentru a participa la una dintre cele mai longevive şi prestigioase sesiuni ştiinţifice din ţară, Sesiunea Internaţională „Pontica” 2011. Pe lângă lucrările consacrate ale sesiunii, structurate pe secţiuni, în funcţie de domeniul de interes, vor avea loc o serie de manifestări speciale. Evenimentul va debuta, mâine, de la ora 13.00, în sala „Mircea cel Bătrân” a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, cu vernisajul expoziţiei „Arheologie preventivă în judeţul Constanţa” (2010 - 2011). După aceea, specialiştii vor participa la lansarea volumului „Cercetări arheologice de pe tronsonul Cernavodă/ Medgidia al Autostrăzii A2. Tumulul nr. 3”, semnat de C. Schuster, A. Morintz, R. Kogălniceanu, C. Ştefan, A. Comşa, G. El Susi, M. Constantin, C. Constantin şi G. Mureşanu.

ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ ŞI LANSĂRI DE CARTE Joi, în aula „Adrian Rădulescu” a muzeului, de la ora 12.30, sunt programate o serie de lansări de carte. Protagoniştii evenimentelor editoriale sunt reputaţii istorici prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu şi prof. univ. dr. Gheorghe Dumitraşcu. Coordonator al colecţiei „Opera Omnia” a editurii ieşene TipoMoldova, prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, conducător de doctorate în cadrul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, a Universităţii Ovidius Constanţa şi membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, va lansa volumele „Românii între Est şi Vest”, „Paradigme ale tragediei Basarabiei. Spaţiul istoric şi etnic românesc” (Studiu introductiv Gheorghe Buzatu) şi „Europa în balanţa forţelor”, ultimul scris în colaborare cu Marusia Cîrstea. Apreciatul istoric constănţean dr. Gheorghe Dumitraşcu va încheia seria lansărilor de carte cu volumul „Gândire şi acţiune românească în crearea Statelor Unite ale Europei: de la Mica Antantă la Uniunea Europeană”.