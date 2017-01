Se deschide sezonul nunţilor...

Îndrăgitul actor de comedie Tim Allen a inaugurat ceea ce se anunţă un adevărat sezon al nunţilor de vedete. Tim Allen şi-a legalizat, în weekend-ul trecut, relaţia cu actriţa Jane Hadjuk, în vîrstă de 39 de ani. Ceremonia a avut loc în cadru intim, la reşedinţa familiei miresei, din statul american Colorado. Nunta nu este prima lor colaborare oficială, cei doi actori lucrînd împreună la filmele de aventuri "Zoom" şi "The Shaggy Dog". Iar în urma lor iau lecţii de mers spre altar Jefferson Hack, Johnny Depp, Michael Flatley sau Emma Bunton.

Nu mai departe de acest sfîrşit de săptămînă, vedeta musical-ului "Lord Of The Dance", irlandezul Michael Flatley, în vîrstă de 47 de ani, are de gînd să-şi legalizeze relaţia cu dansatoarea Niamh O'Brien, cu 15 ani mai tînără. Deşi se cunosc de 13 ani, cei doi nu sînt împreună decît din luna mai. Dansatorul şi coregraful multimilionar s-a despărţit la începutul acestui de logodnica sa Lisa Murphy şi a luat prin surprindere pe toată lumea cu cererea în căsătorie făcută lui Niamh, la numai cîteva săptămîni de cînd erau împreună.

Cunoscut în urma relaţiei avute cu Kate Moss, cu care o fetiţă de patru ani, editorul Jefferson Hack, se va căsători cu supermodelul belgian Anouck Lepere, de 24 de ani. Un alt iubit al lui Kate Moss, Johnny Depp vrea să îşi pună pirostriile. Sînt împreună de opt ani şi au şi doi copii, Lily-Rose de şapte ani şi Jack, de patru ani, iar acum cuplul Johnny Depp - Vanessa Paradis plănuieşte o nuntă de vis, la reşedinţa lor din sudul Franţei. Ceremonia va avea loc, vara viitoare. Pînă la această nuntă, Emma Bunton va intra în rîndul lumii, în luna martie. Fosta membră a trupei Spice Girl se va căsători cu cîntăreţul Jade Jones, alături de care a petrecut ultimii opt ani din viaţă. Planuri la fel de serioase există şi între Melanie Brown, o altă membră a trupei Spice Girls şi actorul de culoare Eddie Murphy.