Se dizolvă sau nu se dizolvă Consiliul Local Mangalia? Aceasta-i întrebarea zilei de astăzi. Dacă nu apar diverse alte formalităţi sau surprize organizatorice, instanţa ar trebui să decidă soarta Consiliului Local Mangalia. Se dizolvă sau nu se dizolvă? În situaţia în care se dizolvă, la Mangalia, se vor organiza din nou alegeri pentru stabilirea componenţei CL. Într-un fel sau altul trebuie ruptă pisica în două. Practic, ambiţiile personale ale unor politicieni, care vor să-şi plătească diverse poliţe, au aruncat municipiul Mangalia într-o criză fără precedent! Este cunoscut faptul că disputa electorală dintre Zanfir Iorguş, care a pierdut alegerile în vară, şi actualul primar al Mangaliei a căpătat conotaţiile unui război pe viaţă şi pe moarte. Domnul Iorguş, în prezent, deputat, nu se împacă deloc cu gîndul că a ratat un nou mandat la cîrma oraşului. De altfel, după duritatea contrelor din campania electorală, era de aşteptat ca această rivalitate să escaladeze. De luni întregi, adversarii politici ai lui Tusac s-au străduit să-l ţină blocat la mantinelă. Scenariul crizei de la Mangalia a fost făcut cu cap. Sincer vorbind, se simte mîna unui îmbîrligător politic de performanţă. Se poate spune că, într-un fel, consilierii care îl contestă pe Tusac şi-au atins scopul. Ei au aruncat Mangalia în prăpastie, sugerînd opiniei publice că Tusac este cel care nu face nimic şi se pune de-a curmezişul bunei lor credinţe. Sigur, nu toată lumea înghite astfel de gogoşi, dar, trebuie să recunosc, cel mai expus este primarul. Pe post de paratrăznet, încasează bilele negre ale unui război absurd. Cu siguranţă, dacă la această oră şi-ar fi derulat proiectele din program, sînt sigur că lumea l-ar fi dat uitării pe fostul primar. Pe fondul unui blocaj total, lui Iorguş îi dă mîna să defileze în postura cavalerului fără cap şi a salvatorului divin, discreditîndu-l la tot pasul pe Tusac. Pînă acum, am asistat la o tactică menită să-l macine pe primar. La capitolul consilieri, e drept, se află în inferioritate numerică. Pe lîngă pedeliştii săi, pentru care deranjul din Consiliul Local reprezintă o sarcină de partid, Zanfir Iorguş se bazează, în principal, pe sprijinul consilierilor liberali, patru la număr, care nu ies din cuvîntul său! Sigur, frăţia liberalo - pedelistă de la Mangalia reprezintă deja un subiect banal. În ultimii trei ani, am semnalat, în repetate rînduri, faptul că PNL Mangalia este în pericol de a-şi pierde identitatea, fiind confundat adeseori cu domnul Iorguş, care joacă un rol important în coagularea forţelor politice din teritoriu. În anumite situaţii, PNL Mangalia pare a fi un copil cu părinţi adoptivi. Mă surprinde faptul că adevăraţii săi părinţi nu intervin pentru a curma mersul nefiresc al acestei formaţiuni politice! Nu critic faptul că acest partid se află în opoziţie faţă de primarul Claudiu Tusac. E firesc să o facă, dar, atenţie, sub stindardul propriu. Decizia de astăzi a instanţei, dacă vom avea parte de aşa ceva, ar trebui să dea un impuls celor care vor să pună capăt războiului rece de la Mangalia. Situaţia prezentă este una cît se poate de periculoasă. În formula actuală, este limpede pentru toată lumea că Mangalia riscă să fie blocată pe termen nelimitat. Poate că o nouă rundă de alegeri ar primeni atmosfera din oraş. Ca să nu mai spun că este absolut necesar să se clarifice şi statutul unor consilieri, care, culmea, invocă anumite chestiuni de moralitate, dar, atenţie, au probleme în propriul lor partid. Trec peste faptul că un anumit consilier provoacă teme pentru şedinţele fantomă ale Consiliului Local fără a fi îndreptăţit să facă acest lucru. Parcă am auzit de o demisie…Cred că a venit vremea ca unul dintre combatanţii guralivi, mă refer la domnul Ion Anghel, să precizeze dacă mai beneficiază sau nu de sprijinul politic al PRM, partidul cu care domnia sa se legitimează în Consiliul Local. Nu de alta, dar să ştie şi mangalioţii cine le apără interesele! Dacă, evident, le apără… E musai să apară soarele şi la Mangalia!