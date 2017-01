Se face frig! Ne întoarcem la temperaturi cu minus

Vremea nu ține cu noi în următoarele zile. Cel puțin așa au anunțat meteorologii, care spun că se răcește și va ploua aproape încontinuu. Sâmbătă, 12 martie, vremea se menține în general închisă în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi mai mult noros și va ploua pe arii extinse, mai ales în timpul nopții. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 12 grade Celsius, iar cele minime între 3 și 6 grade C. Duminică, 13 martie, vremea va fi închisă. Cerul va fi în continuare noros și va ploua. Cantitățile de precipitații pot fi mai însemnate, avertizează meteorologii. Maximele se vor încadra între 8 și 11 grade C, iar minimele între 4 și 6 grade C. Luni, 14 martie, temperaturile vor mai scădea, iar vremea va fi normală termic. Va fi înnorat și va ploua pe arii extinse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 9 grade C, iar cele minime între -1 și 2 grade C.