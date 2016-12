Se golesc farmaciile

Mai mulţi farmacişti atrag atenţia că unităţile se golesc de medicamentele ieftine, bolnavii aflând de scumpirile produselor farmaceutice. Preţul de referinţă al medicamentelor s-a schimbat, iar cele mai ieftine care le-ar putea înlocui pe cele scumpe nu se găsesc. “Surpriza neplăcută a fost că luna trecută am luat un medicament cu 1,8 milioane lei, 60 de pastile compensate, iar luna aceasta am luat cu 2,8 milioane lei acelaşi medicament!”, spune un pacient. Tot potrivit bolnavilor, cei mai afectaţi sunt cei cu afecţiuni cardiace. Chiar şi farmaciştii au fost luaţi prin surprindere de unele modificări. În acest moment, ei nu pot recomanda pacientului medicamente mai ieftine: “Noi nu ştim care este cea mai ieftină variantă. Am vorbit cu Casa de Asigurări, va apărea pe site un tabel din care şi pacientul, şi medicul, şi farmacistul vor alege varianta cea mai ieftină!”, a spus Beatrice Hoştiu, farmacistă.