Se ieftinesc creditele?

Românii care au credite în lei ar putea achita rate mai mici din octombrie, după ce indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează dobânda variabilă pentru împrumuturile în monedă naţională, a coborât la un minim istoric de 0,70% pe an. La începutul lui 2015, indicele era de 1,68% pe an, iar maximul istoric - de 125,54% - a fost atins la 9 februarie 1999. Băncile calculează dobânda pentru un credit în lei cu dobândă variabilă în funcţie de nivelul ROBOR la trei luni, la care adaugă o marjă de 2 - 3 puncte procentuale pentru creditele ipotecare în lei şi de 8 - 12 puncte procentuale pentru cele de consum. Pentru creditele acordate prin programul Prima Casă, dobânda se calculează după formula ROBOR la trei luni plus două puncte procentuale. Totuși, o prognoză recentă a ING Bank a arătat că indicatorul ROBOR la trei luni și-ar putea inversa trendul, urcând la 2,5% în 2017 și la 3% în 2018, ceea ce ar majora substanțial ratele împrumuturilor.