Se ieftinesc creditele în lei

Modificarea făcută de Banca Naţională privind reducerea dobînzii de politică monetară nu-i va avantaja şi pe cei care îşi ţin economiile în bănci. “Reducerea dobînzii de politică monetară a băncii centrale la 7,5% pe an va duce la scăderea dobînzilor băncilor, mai întîi la depozite, de îndată ce tendinţa de coborîre a dobînzii cheie se confirmă”, a declarat, ieri, preşedintele Bancpost, Mihai Bogza. O scădere a dobînzilor băncilor la depozite şi la împrumuturi va ţine seama, în special, de nivelul dobînzilor din piaţa monetară, spune Bogza. Bancherul care conduce a şasea bancă din România, consideră că decizia Băncii Naţionale a României (BNR) de reducere a dobînzii cheie la 7,5% pe an va influenţa în primul rînd dobînzile la depozitele bancare. "Prima reducere a dobînzii BNR, din februarie, de la 8,75% la 8%, nu a avut efect asupra dobînzilor, pentru că în acel moment banca centrală steriliza puţin şi în piaţă exista multă lichiditate. În schimb acum, scăderea dobînzii de politică monetară vine pe fondul unei lipse de lichiditate şi ar putea avea un efect mai mare", a explicat Bogza.

Totuşi, preşedintele Bancpost crede că, pe termen scurt, dobînzile la depozite nu se vor reduce, întrucît bancherii aşteaptă confirmarea pe un termen mai lung a politicii BNR de reducere a dobînzii cheie. În schimb, alţi specialişti spun că dobînzile la depozitele în lei vor scădea cu pînă la 1%. “La depozite am putea vorbi de o reducere între 0,5 şi 1%. Pe de altă parte, putem întrevedea şi reducerea dobînzilor la credite pe fenomenul concurenţial, probabil cu 0,25 puncte procentuale pînă la 0,75 puncte procentuale”, a subliniat purtătorul de cuvînt al BCR, Corneliu Cojocaru. De altfel, bancherii nu exclud o majorare a dobînzii cheie a băncii centrale, în cazul în care inflaţia va creşte. Reducerea dobînzii cheie a băncii centrale ar putea avea un efect mai rapid asupra dobînzilor variabile practicate de bănci, care se stabilesc în funcţie de dobînzile din piaţa monetară interbancară (BUBID - dobînda la depozitele atrase - şi BUBOR - dobînda la depozitele plasate), spun bancherii. Săptămîna trecută, pe fondul lipsei de lichiditate din piaţă şi al apropierii termenului de constituire a rezervelor minime obligatorii, care a surprins unele bănci fără lichidităţi, dobînzile la depozitele cu scadenţa la o zi (overnight) din piaţa monetară au urcat pînă la 20% pe an. Miercuri, dobînzile overnight din piaţa monetară erau de 6,75 - 7,75% pe an.