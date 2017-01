Se împlinesc 105 ani de la nașterea tenorului Ion Dacian

Tenorul Ion Dacian (numele real Ion Pulca) s-a născut la 11 octombrie 1911, la Saschiz, județul Mureș. A urmat, în paralel, cursurile Facultății de Drept din Cluj (1929-1933) și ale Conservatorului de Muzică din Cluj (1930-1934). La Conservator, unul dintre profesorii săi a fost Ionel Crișan.

Ion Dacian a fost muzician - pianist și violonist, prim-solist, regizor, libretist, pedagog; personalitate de marcă a operetei românești, cu o vastă pregătire și cultură,.

A debutat în 1934, pe scena Operei Române din Cluj, unde a avut roluri în ''Traviata'' de Verdi, ''Bărbierul din Sevilla'' de Rossini, ''Madama Butterfly'' de Puccini, ''Flautul fermecat'' de Mozart, ''Freischütz'' de Weber, ''Faust'' de Gounod, ''Evgheni Oneghin'' de Ceaikovski, ''Tannhäuser'' de Wagner ș.a.

În perioada 1942-1947 a fost co-director al Teatrului Alhambra. În 1950, printr-o hotărâre a Consiliului de Miniștri, a fost înființat Teatrul de Stat de Operetă, unde Ion Dacian este angajat ca prim-solist. A fost director al teatrului până în 1970, când a fost eliberat din funcție.

Supranumit ''mirele operetei'', Ion Dacian era considerat urmașul faimosului Leonard (''Enciclopedia Universală Britannica''). De-a lungul carierei, Ion Dacian a interpretat peste 50 de roluri de operă și operetă, jucând în peste 5.000 de spectacole. A regizat spectacole atât la București, cât și în alte orașe ale țării.

Ca tenor interpretează magistral roluri din operete precum: ''Liliacul'' și ''Sânge vienez'' de Johann Strauss-fiul; ''Prințesa circului'', ''Bayadera'', ''Contesa Maritza'' de Emmerich Kálmán; ''Văduva veselă'' și ''Țara Surâsului'' de Franz Lehár; ''Vânzătorul de păsări'' de Carl Zeller, ''Lysistrata'' de Paul Lincke, ''My Fair Lady'' de Frederick Loewe etc., dar și în operete românești precum ''Ana Lugojana'', ''Plutașul de pe Bistrița'', ''Târgul de fete'' de Filaret Barbu, ''Lăsați-mă să cânt'' de Gherase Dendrino, ''Anton Pann'' de Alfred Mendelsohn, ''Suflet de artist'' de Henri Mălineanu, ''Soarele Londrei'' de Florin Comișel etc.

A semnat regia spectacolului ''My Fair Lady'' de Frederick Loewe, primul musical realizat pe o scenă în România, a cărui premieră a avut loc în 1968.

Printre partenerele sale de scenă s-au numărat Maria Marini, Lulu Nicolau, Lilli Dusescu, Lucia Roic, Corina Bărbulescu, Adriana Codreanu, Cleopatra Melidoneanu, Mireille Constantinescu.

Ion Dacian a murit la 8 decembrie 1981, la București. A fost înmormântat în curtea bisericii ''Sf. Gheorghe'' din cartierul Andronache din București.