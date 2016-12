Se impune o schimbare în Sănătate?

Ziarul Financiar organizează, mâine, conferinţa cu titlul „Au pacienţii nevoie de o schimbare a sistemului de sănătate? Reforma, între responsabilitatea cheltuirii fondurilor şi nevoia de schimbare”. Sunt invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Sănătaţii (MS), Comisiilor Prezidenţiale de Sănătate, Colegiului Medicilor din România (CMR), dar şi specialişti în asigurări şi spitale private. Vor fi dezbătute teme referitoare la: problemele cu care se confruntă sistemul sanitar în prezent, calitatea serviciilor şi tratamentul de care beneficiază pacienţii, propunerile opiniei publice şi schimbările necesare în sănătate. Printre speakerii evenimentului se numără: preşedintele CMR - prof. dr. Vasile Astărăstoae, secretarul de stat în MS - dr. Vasile Cepoi, preşedintele Comisiei Prezidenţiale de Sănătate - Cristian Vlădescu, directorul general al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar - Florin Andronescu etc. Printre temele ce vor fi dezbătute precizăm: Care sunt problemele sistemului sanitar şi care sunt soluţiile?; Cum funcţionează sistemele de sănătate în alte ţări?; De ce nu primesc românii îngrijirile de care au nevoie, la o contribuţie medie de 23 euro/ lună (sumă care rezultă din împărţirea fondurilor pe care CNAS le are la dispoziţie la numărul de asiguraţi)? etc.