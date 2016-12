Se încălzește vremea!

A fost înregistrat un nou record al celei mai scăzute temperaturi din țară din acest an. Ieri dimineață, la Întorsura Buzăului, în judeţul Covasna, termometrele arătau -27 de grade Celsius. ”Temperatura măsurată la Întorsura Buzăului este sub limita multianuală, dar nu este nimic nemaîntâlnit în februarie, când se înregistrează în mod obișnuit valori termice sub -20 de grade Celsius în depresiunile intramontane”, a declarat un meteorolog de la Administrația Națională de Meteorologie. Valori termice extrem de scăzute s-au înregistrat și în județul Harghita, unde minima dimineții a fost de -24,4 grade C la Joseni, în timp ce la Miercurea Ciuc au fost -23 grade Celsius, la Toplița -19 grade Celsius, iar la Odorheiu Secuiesc -15 grade Celsius.

CUM VA FI VREMEA LA CONSTANȚA? Potrivit specialiștilor Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, la Constanța, începând de astăzi, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vor fi condiții pentru fulguieli la începutul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 4 grade C, iar cele minime între -6 și 1 grad C. Noaptea și dimineața, izolat va fi ceață. Mâine, vremea va fi în general frumoasă și va continua să se încălzească, iar cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 6 grade C, iar cele minime între -4 și 0 grade C. Local va fi ceață. Sâmbătă, 14 februarie, vremea va fi normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 6 grade C, iar cele minime între -3 și 0 grade C. Și sâmbătă, local va fi ceață.