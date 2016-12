Se încălzește vremea, dar...

Se încălzește vremea, însă vin și ploile, anunță meteorologii. Joi, 28 ianuarie, temperaturile maxime se vor situa între 7 și 10 grade C, iar cele minime între 2 și 5 grade C în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cerul va fi variabil, mai mult înnorat și este posibil să fie ceață. Vineri, 29 ianuarie, vor începe ploile, iar cerul va fi înnorat. Maximele vor fi cuprinse între 5 și 8 grade C, iar minimele între -1 și 3 grade C. Sâmbătă, 30 ianuarie, este posibil să plouă. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 7 grade C, iar cele minime între -1 și 3 grade C. După 29 ianuarie se vor înregistra, atât ziua, cât și noaptea, medii pozitive ale temperaturii aerului, așa că maximele și minimele vor fi ușor mai ridicate decât în mod obișnuit în această perioadă a anului, spun meteorologii.