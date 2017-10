Se încălzește vremea la Constanța!

Meteorologii vin cu vești bune pentru constănțeni, pentru următoarele 3 zile. Astfel, în prima zi a săptămânii, luni, 9 octombrie, vremea va cunoaște o ușoară încălzire; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 18 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 7 și 11 grade C. În această zi vom vedea și razele soarelui printre nori. Marți, 10 octombrie, nu sunt anunțate schimbări față de ziua precedentă, maximele nu vor trece de 18 grade C. Miercuri, 11 octombrie, în schimb, maximele vor urca până la 20 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 10 și 13 grade C. Nu mai sunt anunțate precipitații. Vom reveni cu eventualele modificări.