Se încălzește vremea!

Dacă până acum aproape că am înghețat de frig, temperaturile încep ușor-ușor să crească în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Miercuri, 19 octombrie, cerul va fi variabil, parțial înnorat și este posibil să plouă. Maximele se vor încadra între 9 și 13 grade Celsius, iar minimele între 5 și 10 grade C. Joi, 20 octombrie, va ploua în continuare, iar pe cer își va mai face apariția din când în cand și soarele. Temperatura maximă va ajunge la 14 grade C. Vineri, 21 octombrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 16 grade C, iar cele minime între 7 și 12 grade C. Și în această zi este posibil să plouă.