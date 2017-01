Se încălzește vremea! Vezi cât de cald va fi!

În sfârșit ne putem bucura de primăvară, spun meteorologii. Miercuri, 30 martie, vremea va continua să se încălzească şi va fi în general frumoasă în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 20 de grade Celsius, iar cele minime între 7 şi 10 grade C. Dimineaţa şi noaptea, izolat se va forma ceaţă. Joi, 31 martie, vremea va fi în general frumoasă şi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 şi 24 grade C, izolat mai coborâte pe litoral şi în Deltă, la 17 - 19 grade C, iar cele minime între 9 şi 12 grade C. Dimineaţa şi noaptea, izolat se va forma ceaţă. Vineri, 1 aprilie, vremea se menţine deosebit de caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 şi 25 grade C, izolat mai coborâte pe litoral şi în Deltă, la 17 - 20 grade C, iar cele minime între 10 şi 13 grade C. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.