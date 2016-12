Se încălzește vremea!

Vremea se va încălzi treptat în Dobrogea în următoarele zile, iar maxima va ajunge la 30 de grade Celsius, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vineri, 2 septembrie, vremea va fi frumoasă, iar pe cer va fi soare. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 28 de grade C, iar cele minime între 14 și 19 grade C. Sâmbătă, 3 septembrie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Maxima zilei va ajunge la 29 de grade C. Duminică, 4 septembrie, vom avea parte de cer variabil, atât cu soare, cât și cu nori. Maximele se vor încadra între 25 și 30 de grade C, iar minimele între 15 și 21 de grade C.