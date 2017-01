Se încălzește vremea

Va fi vreme de primăvară în următoarele zile, cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă din an, spun meteorologii. Sâmbătă, 6 februarie, vremea va fi predominant frumoasă, normală termic în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări pe litoral ziua, apoi va slăbi în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 şi 6 grade Celsius, iar cele minime între -4 şi -1 grad C. Duminică, 7 februarie, vremea se menţine predominant frumoasă şi va intra într-un proces de încălzire. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla, în general, moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 8 grade C, iar cele minime între -3 şi 2 grade C. Luni, 8 februarie, vremea va fi, în general, frumoasă şi va continua să se încălzească uşor. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla, în general, moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 şi 9 grade C iar cele minime între -1 şi 3 grade C. Marți, 9 februarie, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla, în general, moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 10 grade C, iar cele minime între -1 şi 4 grade C.