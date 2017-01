Se încheie Bac-ul!

După mai bine de o săptămînă de probe, cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat se apropie de final. Astăzi, aproximativ 350 de candidaţi susţin ultima probă - cea la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării, scrisă sau practică - la bac. La proba de ieri, cea la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării, scrisă sau practică, s-au înscris 355 de candidaţi, dintre care s-au prezentat doar 316, procentul de prezenţă fiind de 89,01%. Dacă la proba scrisă la disciplina de profil au existat doi concurenţi care au încercat să copieze, de această dată testarea s-a desfăşurat fără asemenea incidente. „Am avut intenţia de a copia, dar mi-a trecut repede cînd am văzut cît de strictă este supravegherea. Au fost tot timpul cu ochii pe noi şi nu s-a putut face nicio mişcare. Subiectele au fost destul de dificile, dar am reuşit să le rezolv în proporţie de 70%” a declarat Cosmin Zaharia, absolvent 2008, care a susţinut proba la disciplina Desen Tehnic. Dintre cei aproximativ 350 de candidaţi care ale căror abilităţi vor fi testate astăzi, 90 susţin proba la Educaţie Fizică. „Pentru elevii care dau proba la Educaţie Fizică am luat măsuri speciale, în aşa fel încît să-i protejăm de temperaturile foarte mari înregistrate afară. Proba va începe la ora 7.00 dimineaţa. Dacă nu vom reuşi să evaluăm toţi candidaţii în primele ore ale dimineţii, vom amîna proba pînă după prînz, cînd sperăm să fie mai răcoare. În cazul în care şi după-amiaza se vor înregistra temperaturi ridicate, vom amîna reluarea probei pînă a doua zi”, a declarat preşedintele comisiei de supraveghere a bacalaureatului, prof. univ. Gheorghe Pasat. În 29 august, pînă în ora 16.00, vor fi afişate primele rezultate. Candidaţii nemulţumiţi de notele obţinute vor putea depune contestaţii în intervalul orar 16.00 - 20.00. Rezultatele finale vor fi afişate pe 1 septembrie.