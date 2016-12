Se închid centrele de dializă!

Societatea Română de Nefrologie (SRN) protestează faţă de modul discriminatoriu în care statul alocă fonduri pentru dializă, preferând centrele private, astfel că, din acest motiv, spitalele publice nu vor mai putea dializa bolnavii cu insuficienţă renală acută aflaţi în comă. „Din păcate, am fost obligaţi să anunţăm autorităţile de sănătate publică despre faptul că am închis centrele de dializă din Capitală din spitalele publice, după ce Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat că nu ne va aloca aceleaşi sume ca în sistemul privat, ci de aproape cinci ori mai puţin. În spitalul public, o dializă pentru insuficienţă renală acută, pacient în comă, se plăteşte la nivel de DRG, adică plata pe caz rezolvat, în schimb, la unităţile private, statul plăteşte procedura în sine, adică de cinci, chiar zece ori mai mult”, potrivit afimaţiilor conducerii societăţii. Managerul Spitalului “Sf. Ioan” din Capitală, prof. dr. Alexandru Ciocâlteu, a declarat că, în urmă cu o zi, a cerut Direcţiei de Sănătate Bucureşti să închidă centrul de dializă, întrucât CNAS a refuzat să aloce bani pentru funcţionarea unităţii. “Din păcate, suntem un spital de urgenţă. Vin bolnavi în stare gravă, în comă, care au nevoie de dializă. Fondurile alocate de CNAS sunt mult mai mici decât cele acordate sistemului privat pentru aceste proceduri. Din păcate, costurile dializei sunt mari şi nu putem să tratăm aceste cazuri ca pe orice alte cazuri care nu presupun cheltuieli foarte mari”, a mai spus profesorul. O situaţie similară este înregistrată şi la Spitalul de Nefrologie “Carol Davila” din Capitală. “Statul trebuie să plătească dializa la fel şi la spitalul public şi la centrul privat. Nu poţi da spitalului public o sumă care nu acoperă costurile acestei proceduri”, a explicat directorul general al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale, Marius Savu.

CONSTANŢA. Nici la Constanţa situaţia nu este roz. Coordonatorul Centrului de Dializă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr.Bogdan Câmpineanu, a explicat că, până acum, cu mari eforturi, s-a reuşit tratarea tuturor bolnavilor care au avut nevoie de îngrijirile medicale specifice serviciului. „S-ar putea ca şi noi să ajungem în situaţia să nu mai putem introduce în sistem cazuri noi de bolnavi care necesită dializă. Am făcut o serie de întâmpinări în acest sens către autorităţi. Chiar în această după-amiază (vineri - n.r.) am avut o întâlnire de urgenţă cu reprezentanţi ai comitetului director pentru a vedea ce este de făcut”, a declarat dr. Câmpineanu, adăugând că ne aflăm într-o “situaţie vecină cu disperarea”. El spune că, într-adevăr, nu poate fi depăşită prevederea bugetară, dar că nici bolnavii nu trebuie neglijaţi. „Noi, până acum, întotdeauna am luat în evidenţă toate cazurile care au avut nevoie de noi. Sunt zile când avem pentru dializă câte cinci bolnavi, dar sunt zile când nu avem. Ce ne facem dacă ne vin mai mulţi bolnavi într-o perioadă scurtă de timp care să aibă nevoie de dializă, iar noi nu ne permitem primirea lor din punct de vedere financiar?”, întreabă coordonatorul. Medicii încearcă, înainte de toate, terapii alternative pentru bolnavi, aşa cum se specifică şi în literatura de specialitate, terapii care sunt mai ieftine, dar, în aceste condiţii, şi acestea ar putea să devină un lux. În evidenţele Centrului de Dializă de la SCJU sunt 56 de bolnavi, la care se adaugă şi bolnavii celor două centre private din Constanţa şi Mangalia. Spre deosebire de centrele private, doar cele de stat pot decide dacă un bolnav are sau nu nevoie de şedinţe de dializă, practic fiind cele care au competenţa să declare cazurile noi.

FĂRĂ CONTROALE. Societatea de Nefrologie condamnă modul în care a fost făcută privatizarea sistemului de dializă şi faptul că în acest sector privat al dializei nu s-a făcut niciodată, în cinci ani, niciun control. În replică, preşedintele CNAS, Lucian Duţă spune că bolnavii dializaţi sunt plătiţi la fel în spitalul public şi cel privat. „Diferenţa apare între modul în care a fost făcut contractul cu CNAS. Pentru acelaşi pacient nu pot fi alocate două sume, una pe DRG şi alta pe dializă. Dacă pacientul este tratat ca un caz care vine în spital, atunci plata este pe bază de DRG. Dacă este internat pentru dializă, atunci trebuie raportat ca atare, întrucât banii pentru această procedură sunt la alt capitol”, a declarat preşedintele CNAS, Lucian Duţă.