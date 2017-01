Se închid clinicile de chirurgie cardiovasculară!?

Deputatul PNL Horea Uioreanu a anunţat că depune o interpelare la adresa ministrului Sănătăţii, Attila Cseke, după ce medicii Institutului Inimii „Niculae Stăncioiu”, din Cluj, au reclamat lipsa finanţării şi au avertizat că instituţia ar putea fi închisă. Uioreanu a spus că situaţia de la acest institut este gravă şi că se impune intervenţia Ministerului Sănătăţii şi a Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Cluj pentru reglementarea situaţiei. Chirurgul Manuel Chira, medic primar chirurgie vasculară pediatrică în cadrul Institutului Inimii a declarat, la rândul său, că dacă actuala situaţie din Sănătate va continua, “toate clinicile de chirurgie cardiovasculară din ţară se vor închide pentru că nu mai există finanţare”. La Institutul Inimii din Cluj s-au alocat, în acest an, bani pentru 200 de operaţii pe cord deschis, la adulţi şi copii, în condiţiile în care numărul de astfel de operaţii era de circa 700 pe an. “Pentru copii s-au alocat bani doar pentru 16 operaţii pe tot anul, când ar trebui să facem între 150 şi 200 de astfel de operaţii pe an. În România se nasc anual o mie de copii cu malformaţii cardiace, care nu pot fi operaţi decât la Cluj şi Târgu Mureş. Singura soluţie medicală pentru aceşti copii este tratamentul în străinătate”, a spus Manuel Chira.