Se închid Liceul de Informatică și Școala „Spectrum“ din Constanța?

După tentativa de lovitură de stat din Turcia, președintele Erdoğan a luat mai multe măsuri radicale, ce amintesc întregii lumi de regimurile totalitare și de o epurare a tuturor celor care par să fie împotriva acțiunilor sale. Dacă, în Turcia, peste 35.000 de oameni au fost dați afară din posturile de la stat, unii fiind deja arestați, președintele turc și-a extins puterile și în România, solicitând închiderea școlilor și a fundațiilor care au vreo legătură cu inamicul lui Erdoğan, Fethullah Gülen. La Constanța este vorba despre Liceul Internațional de Informatică și Școala „Spectrum“, despre care directorii instituțiilor spun că nu există riscul de a se închide.

Încercarea de lovitură de stat din Turcia produce efecte nu doar în țara respectivă, unde în ultima săptămână președintele Recep Tayyip Erdoğan a luat o serie de măsuri care prind accente totalitariste și se depărtează tot mai mult de principiile unui stat democratic. În Turcia, peste 15.000 de profesori din sistemul educațional de stat și alți 21.000 de profesori din sistemul privat au rămas fără licențe de profesie după tentativa de lovitură de stat, fiind acuzați că au relații sau susțin organizația clericului Fethullah Gülen, iar altor 1.500 de decani de la universitățile din Turcia li s-a cerut să demisioneze. Presa internațională a numit deciziile lui Recep Tayyip Erdoğan epurare în masă, în total, din sistemul public fiind dați afară aproximativ 35.000 de oameni, unii fiind chiar arestați.

ȘCOLILE „LUMINA“ DIN ROMÂNIA VOR FI ÎNCHISE?

Erdoğan nu se oprește însă la curățarea de ”trădători”, cum îi consideră, de pe teritoriul propriei țări, ci a solicitat închiderea tututor instituțiilor și fundațiilor care ar avea legături cu Fethullah Gülen (cel care este acuzat de conducerea Turciei că ar sta în spatele tentativei de lovitură de stat, prin intermediul Organizației „Fethullah Gülen“). Statul turc a solicitat închiderea tuturor unităților de învățământ și fundațiilor asociate cu Gülen care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, după cum a anunțat ambasadorul turc în România, Osman Koray Ertaş. Diplomatul a susţinut că imamul Fethullah Gülen deţine 11 unităţi şcolare în România. Este vorba de școlile care fac parte din grupul ”Lumina Instituții de Învățământ”, care își desfășoară activitatea în România de peste 20 de ani, dintre care două sunt în Constanța: Liceul Internațional de Informatică și Școala ”Spectrum”. De altfel, în județul nostru locuiește cea mai mare comunitate de turci din România.

CE SPUN DIRECTORII ȘCOLILOR

Conducerile celor două instituții private de învățământ din Constanța au explicat de ce consideră că această solicitare a statului turc este absurdă și că nu poate produce efecte pe teritoriul țării noastre. Managerul Școlii ”Spectrum”, Faruk Erduran, a declarat, pentru ”Telegraf”, că unitatea pe care o conduce este o afacere privată care se desfășoară și respectă prevederile legislației în vigoare din România, iar singura legătură pe care o are cu Turcia este faptul că patronii sunt turci. ”Noi nu funcționăm după legile statului turc, ci respectăm legislația românească. Suntem subordonați și verificați de Ministerul Educației din România și de aceea statul turc nu poate solicita închiderea instituțiilor nostre de învățământ”, a explicat Faruk Erduran. Acesta a completat că școlile din cadrul ”Lumina Instituții de Învățământ” nu sunt susținute sau finanțate de Fethullah Gülen. ”Singura legătură cu Fethullah Gülen este faptul că îi urmăm din povețe, așa cum ne ghidăm după povețele lui Gandhi”, a completat managerul Școlii ”Spectrum”. La rândul său, directorul Liceului Internațional de Informatică, Mustafa Bedir, a precizat, pentru ”Telegraf”, că instituția pe care o conduce nu a primit nicio informare de la Ministerul Educației sau Inspectoratul Școlar Județean cu privire la solicitarea venită din partea Turciei. ”Noi funcționăm de 14 ani în Constanța, avem acreditare și respectăm legile statului român. Activitatea în școlile noastre se desfășoară și se va desfășura normal”, a precizat Bedir.

FĂRĂ ACTIVITĂȚI CU CARACTER RELIGIOS

”Lumina Instituții de Învățământ” a transmis un comunicat în care a făcut precizări cu privire la acest subiect. ”Școlile din cadrul ”Lumina Instituții de Învățământ” sunt acreditate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și funcționează conform regulamentelor școlare și curriculumului național. Precizăm că în școlile noastre nu se desfășoară activități cu caracter religios. Școlile ”Lumina” sunt unități multiculturale și multireligioase. Respingem toate acuzațiile aduse de ambasadorul Turciei la adresa instituțiilor noastre de învățământ și precizăm că acestea sunt nefondate și făcute cu rea-credință”, se arată în document. De asemenea, în comunicat se precizează că școlile ”Lumina Instituții de Învățământ” au legătură doar cu excelența în educație, cu performanța școlară și cu prestigiul pe care elevii instituției îl aduc an de an României, la olimpiadele și concursurile internaționale, de unde se întorc încărcați de medalii. ”Ne mândrim deja cu peste 1.500 de absolvenți care au părăsit porțile școlilor noastre, au intrat la universități de prestigiu, iar astăzi, mulți dintre ei activează în companii și instituții importante, din țară și din străinătate, dezvoltă afaceri de succes sau se dedică cercetării”, se arată în comunicat.

STATUL ROMÂN NU A LUAT POZIȚIE OFICIALĂ

Statul român încă nu a făcut nicio declarație oficială pe tema solicitării lansate din partea Turciei, atât președintele țării, cât și primul-ministru evitând probabil să aibă o reacție pentru a nu strica bunele relații cu poporul turc. Totuși, ar trebui să existe o poziție oficială, mai ales că Turcia a declarat imediat după tentativa de puci că orice stat care îl sprijină pe inamicul lui Erdogan este în război cu Turcia. Inspectoratul Școlar Județean Constanța, reprezentantul Ministerului Educației în teritoriu, nu a primit nicio înștiințare cu privire la această temă. ”Până în această dimineață, nu am primit nicio adresă, niciun document cu privire la școlile private turce”, a declarat pentru ”Telegraf” inspectorul școlar general, prof. Gabriela Bucovală.

În acest moment, în cadrul grupului ”Lumina Instituții de Învățământ” funcționează pe teritoriul României 11 unități de învățământ preuniversitar și o universitate. Este vorba despre Școala ”Spectrum” București, Școala ”Spectrum” Constanța, Școala Internațională ”Spectrum” Iași, Școala Internațională ”Spectrum” Cluj, Școala Internațională ”Spectrum” Timișoara, Școala Internațională ”Spectrum” Ploiești, International Computer High School of Bucharest (ICHB) (Liceul Internațional de Informatică), International Computer High School of Constanța (Liceul Internațional de Informatică), International School of Bucharest, ISB Early Learning Centre și Universitatea Europei de Sud-Est Lumina.