Se închid robinetele asociaţiilor debitoare

Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă, anunţă reprezentanţii SC RAJA SA Constanţa. În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Pentru perioada 9 - 16 iulie 2013, 53 de asociaţii de proprietari din Năvodari şi Mihail Kogălniceanu sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 205.000 lei către SC RAJA SA. „Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Pentru a evita debranşarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociaţiilor avizate pot încheia convenţiile de facturare individuală”, recomandă SC RAJA SA. Vă prezentăm lista datornicilor din Năvodari: Asociaţia de proprietari (AP) 16 Est A, str. Egretei, debit (d) - 2.608,77 lei, preşedinte (p) - Bădiţă Daniel; AP „Viitorul“ str. Mării, nr. 34, d - 6.994,74 lei, p - Lepădatu S., administrator (a) - Mototolea F.; AP 12 Est, str. Meduzei, d - 4.225,28 lei, p - Dumitraşcu C., a - Omocea Maria; AP 13 Est, str. Meduzei, d - 11.883,43 lei, p - Mârlăneanu D., a - Vasile Ana; AP 15 Est, str. Meduzei, d - 10.409,96 lei, p - Postea Gheorghe, a - Omocea Maria; AP G Taşaul, str. Nuferilor, nr. 11, d - 12.304,5 lei, p - Cojocaru Adela, a - Băltoi Daniela; AP Expres 23, str. Delfinului, d - 5.888,89 lei, p - Fica Maria, a - Dăscălaşu Maria; AP.11 Est, str. Meduzei, d - 4.064,43 lei, p - Vişan Maria, a - Vasile Ana; AP 12 Sud, str. Rândunelelor, nr. 6, d - 3.240,56 lei, p - Dobrescu Alecse, a - Rusu Constanţa; AP 21 Sud, str. Frunzelor, nr. 16, d - 3.425,33 lei, p - Pohariu Ioan, a - Rus Olga; AP 25 Est, str. Brotăcei, nr. 3, d - 4.586,56 lei, p - Nicula Lili, a - Dăscălaşu Maria; AP 37 Est, str. Meduzei, d - 3.900,04 lei, p - Lungu Aurelia; AP bl. 22 Sud, str. Frunzelor, nr. 18, d - 3.397,61 lei, p - Vasilescu Liliana, a - Petrovici Gh.; AP F1, str. Frunzelor, d - 4.513,28 lei, a - Sirghie Silviu; AP Familia, str. Delfinului, nr. 5, d - 2.200,38 lei, p - Roşu Petre, a - Mişca Leonora; AP Ghioceilor, str. Ghioceilor, d - 795,99 lei, p - Sascău Chira, a - Mereş F.; AP Gladiola, str. Crizantemelor, d - 5.223,78 lei, p - Geambaşu Gh., a - Beli Julieta; AP Locato C4, str. Culturii, d - 3.264,5 lei, p - Băjenaru Iulian, a - Raită Gabriela; AP P3 sc. A, str. Pescăruşului, nr. 85, d - 2.285,86 lei, p - Giurcă Ioana, a - Alexe Angela; AP Peco, str. Albinelor, nr. 17, d - 17.296,73 lei, p - Măgureanu M., a - Dima Mariana; AP RA3, str. Rândunelelor, d - 3.581,14 lei, p - Dulcă Vasile, a - Mitu Vasilica; AP Râdunica, str. Rândunelelor, nr. 2, d - 3.383,92 lei, p - Iacob Mihai, a - Raită Gabriela; AP 05, str. Ogorului, d - 1.111,65 lei, a - Sirghie Silviu; AP 1 Sud, str. Rândunelelor, nr. 16, d - 521,38 lei, p - Tintaru Ioan, a - Simionov Vasilica; AP 2 Sud, str. Liliacului, d - 580.46 lei, p - Neagu Gheorghe, a - Clim Alina; AP 2E, şos. Constanţei, d - 4.718 lei, p - Petre Aurel, a - Pănuş Aneta; AP 3 Sud, str. Rândunelelor, d - 1.333,03 lei, p - Geaman Vasile, a - Clim Alina; AP 30 Est, str. Delfinului, nr. 6, d - 1.342,81 lei, p - Talpac Stelian, a - Pătraşcu Ioana; AP 33 Est, str. Meduzei, d - 2.747,73 lei, p - Petre Florin, a - Băltoi Daniela; AP 35 Est C, str. Nuferilor, d - 1.898,67 lei, p - Mihăilă Viorel, a - Băltoi Daniela; AP 65 Sud, str. Panseluţelor, nr. 4, d - 2.277,83 lei, p - Cârjaliu Maria, a - Tipa Angelica; AP A9 Peco, str. Albinelor, nr. 17, d - 4.804,16 lei, p - Besnea Mihail, a - Raită Gabriela; AP P9, str. Pescăruşului 95, d - 2.372,04 lei, p - Danciu Vasile, a - Enică Maria; AP P8, str. Pescăruşului, nr. 95, d - 1.830,63 lei, p - Derevenciuc C., a - Vasiliu Steluţa; AP bl. 64, str. Panseluţelor, nr. 2, d - 1.623,49 lei, a - Hriţcu Rodica; AP bl. B1, str. Nuferilor, nr. 3, d - 3.902,31 lei, p - Găluşcă L., a - Stanciu Jean; AP bl. C2A, C2B, str. Culturii, d - 1.258,72 lei, p - David Luminiţa, a - Mihai Elena; AP bl. R1, R2, R3, R4, str. Rândunelelor, d - 4.879,19 lei, p - Alexandru Ion, a - Mitu Vasilica; AP Legmas Crângaşu, str. Mării, nr. 5, d - 2.031,56 lei, p - Grigore Stelică, a - Băltoi Daniela; AP M2A, str. Midiei, nr. 9, d - 4.281,13 lei, p - Dogariu Mirela, a - Enică Maria; AP O7 sc. A, B, str. Ogorului, d - 1.413,54 lei, p - Chitu Ion, a - Raită Gabriela; AP Olimp, str. Frunzelor, nr. 10, d - 1.396,36 lei, p - Oroviceanu C., a - Simionov V.; AP P7-P10, str. Pescăruşului, d - 1.905,87 lei, p - Macagiu Marian, a - Iordache Livia; AP Teiul, str. Ogorului, d - 1.044,16 lei, p - Petrea Ioana, a - Nicolae G.; AP Vulturul, str. Ogorului, d - 2.829,4 lei, p - Mitaru Ilie, a - Nicolae G.; AP „Central“, şos. Constanţei, d - 7.605,93 lei, p - Lucan Costică; a - Paraschiv D. Lista datornicilor din Mihail Kogălniceanu: AP 9, str. T. Vladimirescu, d - 11.309,78 lei, p - Bunea George, a - Sava Dumitru; AP bl. U, str. T. Vladimirescu, d - 4.036,54 lei, p - Penca Savu, a - Mihâilă Fănel; AP 4, str. T. Vladimirescu, d - 1.589,03 lei, p - Alexandru Ianca, a - Ţiţeica Dochia; AP 11, str. T. Vladimirescu, d - 1.955,06 lei, p - Aftene Dan, a - Pârlog Viorel; AP 1, str. T. Vladimirescu, d - 2.051,44 lei, p - Marin Marian, a - Făhlean Mihaela; AP 10, str. T. Vladimirescu, d - 1.706,98 lei, p - Sidoriuc Sanda, a - Ţiţeica Dochia; AP 14, str. T. Vladimirescu, d - 4.138,74 lei, p - Badea Georgiana, a - Săhlean Mihaela.