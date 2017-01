Se închide circulația pe bulevardul Tomis. Vezi când!

07:29:37 / 20 Mai 2016

Cineva sa....

....Conteste ca Dl Fagadau este un bun gospodar?..A realizat multe ....Comertul in Piata T3 este cel maj bun exemplu...Cu siguranta vor urma si alte masuri bune intre care este si scoatere Maxi- Taxi din interiorul orasului..Cu aceasta masura ar fj in asentimentul multor constantenii desigur si inoirea parcului Ratc cu autobuze noi care sant acum in probe.Ceilanti candidati nu au nici i sansa la primarie.