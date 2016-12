Se „încing“ investițiile în energie

Ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, apreciază că sectorul energetic din România are nevoie de investiţii de 4 - 5 miliarde euro pe an în următorii zece ani, în total cu 5 - 15 miliarde euro mai mult decât estima în urmă cu şase luni, precizând că statul va continua listarea companiilor. El a mai spus că pentru companiile controlate de stat există fonduri disponibile pentru investiţii în acest an, în valoare de 1,3 miliarde euro, iar cei 450 milioane euro din listarea Electrica sunt destinați unor investiţii viitoare. Ministrul a arătat că sunt şi proiecte noi, menţionând în primul rând unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă, unde statul a investit deja aproape un miliard de euro, din care 500 milioane euro în stocul de apă grea. Nicolescu a mai menționat că CE Oltenia ar putea fi listată în prima jumătate a lui 2015, iar Hidroelectrica, în semestrul II.