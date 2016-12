Se încing spiritele în Liga Old-Boys Constanța la fotbal

15:39:43 / 23 Iunie 2016

Contestați

Asa au facut si cei de la CFR . Au jucat cu inter Năvodari cu 2 jucatori legitimati ( Chiru 29 de ani si Fane 32 ani legitimati la Mihai Viteazu ) tot respectul pt Mimi Stoica stiu k are peste 35 de ani dar noi astea mai in virsta nu putem sa ne punem cu un mare fotbalist ... Cei de la ajf vad k încă nu înțeleg ce inseamna oldbois pt k dadorita lor de nu a lua nici un măsura , si vedem cu toții k tine in brate citeva echipe cu jucatori legitimati activi si din cauza asta se ajunge la cearta bătăi etc ... Fratilor intelegeti ca este oldbois si k venim pt mișcare lăsați orgoliile la o parte ... Felicitări echipei din Năvodari k nu sa lăsat cumpărată cu mici si bere sa si retragă Contestația ... Trebuie sa dam toții exemple .... Toate echipele ..