Se „încing“ termometrele până la 40 de grade C!

Meteorologii au anunţat căldură mare în zilele ce vor urma, termometrele depăşind, în unele zone ale ţării, chiar şi 37 - 39 de grade C. Şase judeţe din vestul ţării sunt sub avertizare de cod portocaliu de caniculă, fiind anunţate temperaturi de 40 de grade C şi disconfort termic, iar Capitala şi alte 17 judeţe au fost atenţionate cu cod galben. Constanţa nu se află sub incidenţa niciunui cod de caniculă, însă şi aici vremea va fi călduroasă, excelentă pentru plajă. Specialiştii Ministerului Sănătăţii (MS) au recomandări atât pentru locuitorii judeţelor vizate de temperaturile extrem de ridicate, cât şi pentru cei unde razele soarelui nu sunt atât de puternice.

IMPLICAREA AUTORITĂŢILOR Pentru a evita orice incident neplăcut cauzat de caniculă, MS solicită şi implicarea autorităţilor. Astfel, acolo unde numărul solicitărilor către serviciile de ambulanţă este în creştere, se impune suplimentarea echipajelor. De asemenea, direcţiile de sănătate publică trebuie să colaboreze cu autorităţile locale pentru amenajarea punctelor de asistenţă a populaţiei, în caz de nevoie. Pentru acest demers, în cadrul primăriilor, al farmaciilor, în dispensare, şcoli sau centre comerciale pot fi identificate, amenajate şi marcate spaţii cu aer condiţionat unde se poate distribui apă populaţiei. La Constanţa, autorităţile locale, dar şi cele din sectorul medical au luat deja măsurile impuse şi sunt pregătite să „treacă” cu bine şi peste acest val de căldură. Totodată, Direcţiile de Sănătate Publică trebuie să verifice condiţiile de asigurare a asistenţei medicale în unităţile sanitare - asigurarea stocurilor de medicamente de urgenţă, în special a medicamentelor pentru patologiile determinate/agravate de caniculă, funcţionalitatea generatoarelor de rezervă, asigurarea rezervelor de apă proprii ale unităţilor sanitare. Se vor verifica condiţiile igienico-sanitare, de cazare şi alimentaţie din taberele şcolare, precum şi respectarea condiţiilor igienico-sanitare din unităţile cu profil alimentar (depozitarea, prelucrarea şi comercializarea produselor alimentare) şi efectuarea controlului medical periodic al persoanelor angajate în aceste unităţi.

HIDRATAREA, ESENŢIALĂ În perioadele de caniculă este recomandat consumul zilnic de lichide (între 1,5 şi 2 litri), fără a aştepta să apară senzaţia de sete. Este necesar un pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 - 20 de minute. Medicii sfătuiesc consumul în fiecare zi a cât mai multe fructe şi legume proaspete, deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă. „O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă”, este concluzia la care au ajuns specialiştii. Nu în ultimul rând, medicii recomandă consumul alimentelor proaspete din magazinele care dispun de instalaţii frigorifice funcţionale de păstrare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor uşor perisabile. Nu trebuie consumat alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Se recomandă evitarea băuturilor cu conţinut ridicat de cofeină sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase).

LA SOARE, DOAR CU ŢINUTĂ ADECVATĂ Dacă este absolut necesar să ne expunem la soare între orele amiezii, specialiştii MS spun că acest lucru este posibil doar dacă purtăm o ţinută adecvată: pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise. Persoanele care suferă de anumite afecţiuni îşi vor continua tratamentul conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca, în aceste perioade de caniculă, persoanele cu afecţiuni cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulaţie, mentale sau cu hipertensiune să consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente. „În cazul copiilor aflaţi în tabără, medicii recomandă ca alimentele să respecte riguros normele de igienă şi să fie proaspete, iar însoţitorii să aibă grijă de hidratarea corespunzătoare a copiilor. În timpul zilei, copiii vor fi supravegheaţi, iar locurile de joacă trebuie amplasate la umbră”, spun medicii MS. De asemenea, scăldatul, acolo unde este cazul, va fi făcut sub absoluta supraveghere a însoţitorului.

CORTURI ANTICANICULĂ Încă de ieri, SC RAJA SA a reluat campania de întrajutorare a cetăţenilor judeţului. Astfel, în intervalul 8.30 - 20.30, prin intermediul celor 41 de puncte de distribuţie apă potabilă, SC RAJA SA vine în sprijinul celor afectaţi de temperaturile ridicate. La iniţiativa şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, cele 41 de corturi vor fi amplasate astfel: Constanţa - 10, Mangalia - 5, Medgidia - 5, Eforie Nord - 3, Eforie Sud - 3, Cernavodă - 3, Techirghiol - 3, Ovidiu - 3, Năvodari - 4, Hârşova - 2. În municipiul Constanţa, corturile vor fi montate în următoarele zone: Judecătoria Constanţa, Teatrul de Stat, Gară - fântâna arteziană din parc, Piaţa Far, b-dul Tomis - Capitol, Dacia - Trei Ceasuri, în faţă la City Park Mall, I.C. Brătianu - vizavi de Cora, Boema şi b-dul Mamaia, în zona Delfinariului.